Поперек стою: Кароль ответила Поляковой, которая публично ее подколола
Певица Тина Кароль ответила своей коллеге Оле Поляковой, которая публично подколола ее в новом выпуске шоу Взрослые девочки.
Что Кароль ответила Поляковой
В личном Telegram-канале Тина поделилась фрагментом видео, на котором Оля пародирует ее занятия аштанга-йогой, а также говорит, что певица стоит у нее “поперек дороги”.
Кароль с юмором написала: Тут стою и поперек стою. Также она поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей сходить на шоу Взрослые девочки, чтобы лично пообщаться с Олей Поляковой и Машей Ефросининой.
— Так что, может сходить к девочкам на болтовню? — спросила Тина.
В комментариях поклонники отметили, что, по их мнению, это было бы очень интересно.
Напомним, в феврале этого года во время тура шоу Взрослые девушки в Кракове Полякова сказала, что “любит Тину как артистку”. Певица признала, что между ними существует конкуренция, однако она не выходит за пределы шоубизнеса.
Несколько лет назад между артистками возник скандал из-за того, что Полякова назвала Кароль “известной похоронной плакальщицей”. Но впоследствии Оля извинилась, а Тина заявила, что не держит зла на коллегу.