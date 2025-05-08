Поперек стою: Кароль ответила Поляковой, которая публично ее подколола

Певица Тина Кароль ответила своей коллеге Оле Поляковой, которая публично подколола ее в новом выпуске шоу Взрослые девочки.

Что Кароль ответила Поляковой

В личном Telegram-канале Тина поделилась фрагментом видео, на котором Оля пародирует ее занятия аштанга-йогой, а также говорит, что певица стоит у нее “поперек дороги”.

Кароль с юмором написала: Тут стою и поперек стою. Также она поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей сходить на шоу Взрослые девочки, чтобы лично пообщаться с Олей Поляковой и Машей Ефросининой.

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— Так что, может сходить к девочкам на болтовню? — спросила Тина.

В комментариях поклонники отметили, что, по их мнению, это было бы очень интересно.

Напомним, в феврале этого года во время тура шоу Взрослые девушки в Кракове Полякова сказала, что “любит Тину как артистку”. Певица признала, что между ними существует конкуренция, однако она не выходит за пределы шоубизнеса.

Несколько лет назад между артистками возник скандал из-за того, что Полякова назвала Кароль “известной похоронной плакальщицей”. Но впоследствии Оля извинилась, а Тина заявила, что не держит зла на коллегу.

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