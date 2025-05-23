Тіна Кароль випустила Балкони – іронічний трек про образи, кохання і троянди

Співачка Тіна Кароль презентувала нову пісню Балкони – легку, гротескну й емоційно іронічну композицію, яка ще до офіційного релізу стала вірусною у TikTok.

Про що пісня Балкони від Тіни Кароль

За словами артистки, пісня вже зібрала понад 18 тис. відео в популярній соцмережі.

– На ображених балкони падають. Ця історія – про вибір: образитися чи посміхнутися, – сказала Тіна Кароль, пояснивши перетворення народного жартівливого вислову на пісню.

Музичне відео до композиції зняли на території одного з найбільших тепличних господарств країни. Саме там, серед понад 20 гектарів троянд, і розгортається візуальний образ пісні. Як пояснює співачка, підрізана троянда у кліпі – символ того, як щоразу, коли “любимо, але мимо”, ми ніби обрізаємо власні надії на щире, наївне кохання.

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Тіна Кароль не приховує, що працювала над композицією з повною віддачею. За її словами, підготовка до зйомок стала справжнім викликом: вона скинула чотири кілограми, харчуючись салом, і встановила особисті рекорди – 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин у планці.

Реакція мережі на пісню Балкони від Тіни Кароль

Перші слухачі вже встигли оцінити новий трек улюбленої виконавиці. За дві години з моменту релізу, кліп набрав 6,5 тис. переглядів. Шанувальники не змогли втриматися, аби не прокоментувати чудову фізичну форму артистки, над якою вона наполегливо працює щодня.

Тіна така красива, що їй можна не співати, а просто стояти в кадрі та тішити око. А спів, як бонус.

Мурахи від того коли люди роблять те що хочуть , коли не бояться експериментувати, коли не слідують трендам, а самі їх створюють. Аплодую, стоячи, браво!

Ох, переживала за того хлопчину з ножицями, який троянду люто різав. А взагалі естетика, як з найвідоміших французьких журналів. Тут вже не мимо, а вцілили.

В цьому кліпі неймовірно все! Неймовірна Тіна, неймовірний балет! Та ще й мої улюблені квіти!

Пісня ніби легка, жартівлива, але так влучно піднята на поверхню основна теза – втрачаємо любов, тому що зосереджені на своїх непропрацьованих травмах.

Вау! Візуальна насолода від відеокліпу і дуже легкий трек.

Нагадаємо, що робота Тіни Кароль над собою доволі часто стає приводом для уваги медіа та жартів. Нещодавно, співачка Оля Полякова публічно підколола колегу, спародіювавши те, як артистка займається аштанга-йогою.

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