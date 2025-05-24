Группа Ziferblat попала под атаку дронов на первом концерте после Евровидения-2025

Украинская группа Ziferblat дала первый концерт в Киеве после выступления на песенном конкурсе Евровидение-2025, где заняла девятую строчку.

Впрочем выступление музыкантов пришлось прервать из-за воздушной тревоги, которая началась из-за атаки дронов на столицу, а затем один из вражеских беспилотников пролетел прямо над их головами.

Группа Ziferblat попала под атаку дронов

Группа Ziferblat дала концерт в культурном пространстве Вява, расположенном возле Оранжереи на ВДНХ.

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После двухчасового выступления у музыкантов была запланирована встреча с поклонниками, однако началась воздушная тревога.

— Pov: ты только закончил свой концерт в Украине и российский дрон пролетает над площадкой. Нас заставили лечь, но это бы не спасло нас в случае атаки. Мы просто сделали это инстинктивно. Россия — государство-террорист, — написали участники Ziferblat в сторис в Instagram.

Среди посетителей и участников концерта никто не пострадал. Впрочем артисты опубликовали момент, как над локацией, где они находились, пролетал вражеский беспилотник.

Солист группы Ziferblat Даниил Лещинский впоследствии опубликовал обращение к поклонникам, напомнив, что никогда не следует пренебрегать собственной безопасностью.

— Всех приветствую. Сегодня был наш концерт в Киеве, и он прошел прекрасно на самом деле. Но после его завершения у нас должна была быть небольшая встреча с нашими слушателями. И вот здесь я хотел бы сказать, как по мне, важную вещь.

Потому что когда началась эта встреча, состоялась воздушная тревога в Киеве, и шахед летал рядом. И я очень сильно попросил вас покинуть территорию, потому что это просто опасно… Это же не просто так я вам пытался докричаться из последних сил после того, как пел два часа, о том, что это опасно, — сказал Даниил.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 дронов. Под атакой были Киев, а также Днепропетровская, Одесская и Запорожская область.

Фото: Ziferblat

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