Солист группы Ziberblat Даниил Лещинский рассказал, какую болезнь у него обнаружили перед поездкой на Евровидение 2025, которое проходило в швейцарском Базеле.

Солист Ziberblat о проблемах со здоровьем

Лещинский признался, что перед поездкой на международный песенный конкурс у него обнаружили хронический ларингит. Это заболевание воспалительного характера, протекающее на слизистой оболочке гортани.

Из-за этого солисту Ziberblat было запрещено петь. Однако Даниил вместе с врачом делал все возможное, чтобы представить Украину на Евровидении 2025.

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— Перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение тому, чего боялся больше всего — хронический ларингит. Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати или вообще раньше) — пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами. Мои ягодицы еще надолго запомнят это, — поделился Лещинский в Telegram-канале.

Перед финалом Евровидения 2025 стало известно, что у солиста Ziferblat возникли проблемы с голосом. Однако участники группы заверили, что это не повлияет на качество их выступления.

В финале конкурса Ziferblat занял девятое место. Коллектив представлял Украину на международной сцене с песней Bird of Pray.

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