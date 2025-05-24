Гурт Ziferblat потрапив під атаку дронів на першому концерті після Євробачення-2025

Український гурт Ziferblat дав перший концерт у Києві після виступу на пісенному конкурсі Євробачення-2025, де посів дев’яту сходинку.

Втім виступ музикантів довелося перервати через повітряну тривогу, яка розпочалася через атаку дронів на столицю, а згодом один із ворожих безпілотників пролетів просто над їхніми головами.

Гурт Ziferblat потрапив під атаку дронів

Гурт Ziferblat дав концерт у культурному просторі В’ява, що розташований біля оранжереї на ВДНГ.

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Після двогодинного виступу у музикантів була запланована зустріч із шанувальниками, однак розпочалася повітряна тривога.

– Pov: ти щойно закінчив свій концерт в Україні і російський дрон пролітає над майданчиком. Нас змусили лягти, але це б не врятувало нас у разі атаки. Ми просто зробили це інстинктивно. Росія – держава-терорист, – написали учасники Ziferblat у сториз в Instagram.

Серед відвідувачів та учасників концерту ніхто не постраждав. Втім артисти опублікували момент, як над локацією, де вони перебували, пролітав ворожий безпілотник.

Соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський згодом опублікував звернення до шанувальників, нагадавши, що ніколи не слід нехтувати власною безпекою.

– Усіх вітаю. Сьогодні був наш концерт в Києві, і він минув чудово насправді. Але після його завершення у нас мала бути невеличка зустріч з нашими слухачами. І от тут я хотів би сказати, як на мене, важливу річ.

Бо коли почалася ця зустріч, відбулася повітряна тривога в Києві, а Шахед літав поруч. Я дуже просив вас покинути територію, тому що це небезпечно… Це ж не просто так я вам намагався докричатися з останніх сил після того, як співав дві години, про те, що це небезпечно, – сказав Данило.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 дронів. Під атакою були Київ, а також Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.

Фото: Ziferblat

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