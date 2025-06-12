Все нормальные мужики – подкаблучники: певец Кравченко впервые заговорил о жене

Певец Андрей Кравченко, чей образ и творчество неоднократно сравнивали с артистом Олегом Винником, впервые рассказал подробности своей личной жизни.

Обычно Кравченко сдержанно высказывался о приватных моментах, аргументируя это тем, что “счастье любит тишину”.

Андрей Кравченко о жене и сыне

Певец подтвердил, что у него есть жена и сын, которому десять лет. Также он признался, что его супруга является партнершей не только по жизни, но и в бизнесе – именно с ней он в свое время основал бьюти-проект. Однако имя жены, как и другие подробности, Андрей Кравченко не раскрывает, прежде всего потому, что его любимая не стремится к публичности.

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– Потому что не все партнеры хотят, чтобы об этом говорили. И все. Поэтому я и не говорю. Если будет согласие обеих сторон, вот, возможно, тогда я и скажу что-нибудь, – уклонился от дальнейших расспросов артист.

При этом Кравченко убежден, что роль семьи в его жизни – ключевая, и именно это определяет его подход к отцовству и личным отношениям.

– Все нормальные мужики – подкаблучники. Вот, если ты возьмешь любого там фермера богатого, миллиардера, миллионера – там руководит женщина везде. Конечно, я не обесцениваю мужчин как мужчин, ни в коем случае, но насколько нужно себя просто мужчине любить, чтобы идти самому по жизни, – размышлял певец.

Андрей Кравченко добавил, что и в вопросах воспитания сына может назвать себя хорошим отцом – заботливым и чутким. Артист признает, что старается дать ребенку то, чего сам был лишен в его возрасте. Именно поэтому он говорит сыну, что любит его, и хвалит, хотя может и отругать.

Недавно телеведущая Леся Никитюк также поделилась личными подробностями об отношениях со своим женихом, военным Дмитрием Бабчуком. По случаю дня рождения любимого она опубликовала ряд сториз, которые позволили подписчикам заглянуть в совместную жизнь пары.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Слава Демин

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