Всі нормальні мужики – підкаблучники: співак Кравченко вперше заговорив про дружину

Співак Андрій Кравченко, чий образ та творчість неодноразово порівнювали з артистом Олегом Винником, вперше розповів подробиці свого особистого життя.

Зазвичай Кравченко стримано висловлювався про приватні моменти, аргументуючи це тим, що “щастя любить тишу”.

Андрій Кравченко про дружину та сина

Співак підтвердив, що в нього є дружина син, якому десять років. Також він зізнався, що його жінка є партнеркою не лише по життю, а й у бізнесі – саме з нею він свого часу започаткував б’юті-проєкт. Проте ім’я дружини, як і інші подробиці, Андрій Кравченко, перш за все тому, що його кохана не прагне публічності.

Зараз дивляться

– Бо не всі партнери хочуть, щоб про це говорили. І все. Тому я і не говорю. Якщо буде згода з обох сторін, от, можливо, тоді я і скажу щось, – ухилився від подальших розпитувань артист.

При цьому Кравченко переконаний, що роль сім’ї у його житті — ключова, і саме це визначає його підхід до батьківства та особистих стосунків.

– Всі нормальні мужики – підкаблучники. От, якщо ти візьмеш будь-якого там фермера багатого, мільярдера, мільйонера – там керує жінка всюди. Звичайно, я не знецінюю чоловіків як чоловіків, в жодному разі, але ж наскільки треба себе просто чоловіку любити, щоби йти самому по життю, – поміркував співак.

Андрій Кравченко додав, що і в питаннях виховання сина може назвати себе хорошим батьком – турботливим та чуйним. Артист визнає, що намагається дати дитині те, чого сам був позбавлений у його роки. Саме тому він каже сину, що любить його та хвалить, хоча може й насварити.

Нещодавно телеведуча Леся Нікітюк також поділилася особистими подробицями про стосунки зі своїм нареченим, військовим Дмитром Бабчуком. З нагоди народин коханого вона опублікувала низку сториз, що дозволили підписникам зазирнути у спільний побут пари.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Слава Дьомін

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