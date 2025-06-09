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Побут, жарти і романтика: Леся Нікітюк поділилася подробицями особистого життя

Леся Нікітюк з нареченим
Фото: Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка торік розкрила стосунки із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, поділилася серією особистих Instagram-сториз.

З нагоди народин Дмитра вона дозволила підписникам зазирнути у спільний побут.

Леся Нікітюк привітала нареченого з народинами

У сториз Нікітюк спершу поширила пост коханого, якому виповнилося 29 років. За словами Дмитра, девʼять із них він присвятив службі у війську.

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Він підсумував, що пишається собою, та подякував побратимам та друзям за підтримку, а також вшанував памʼять тих, хто віддав життя за Україну.

– Ми одне мілітарі-суспільство, яке несе в маси правильні цінності для молодого покоління, ми наставники, яких не було у нас, коли кожен із нас приймав рішення приєднатися до війська, – зауважив Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк поділилася особистим

Телезірка, крім привітання в коментарях, показала в сториз різні спільні моменти та спогади: від походів по магазинах і ранкових ритуалів до жартів і романтики.

Не обійшлося і без іронії у фірмовому стилі ведучої. Вона зізналася, що “любить, як він ходить з нею на шопінг” і те, як “підкрадається зранку до шафи за улюбленою футболкою”.

– Добре, що я тобі на них аж дві полички виділила, – з гумором зазначила Леся.

Леся Нікітюк про особисте

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Також вона додала, що Дмитро уміє її “кружити”, а ще згадала, як він орендував Rolls-Royce для прогулянки. Нікітюк розповіла, що так довго збиралася, що часу лишилося лише на те, щоби сфотографуватися біля авто.

Леся Нікітюк про особисте

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука

Нагадаємо, що про стосунки пари стало відомо в жовтні 2024 року, коли ведуча вперше підтвердила роман з військовим.

У січні 2025 року пара оголосила про заручини. Освідчення відбулося у засніжених Карпатах. У березні Нікітюк зізналася, що мріє про велике українське весілля, однак через службу Дмитра в ЗСУ вони вирішили відкласти урочистості на невизначений термін.

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Леся Нікітюк

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