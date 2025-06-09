Побут, жарти і романтика: Леся Нікітюк поділилася подробицями особистого життя

Телеведуча Леся Нікітюк, яка торік розкрила стосунки із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, поділилася серією особистих Instagram-сториз.

З нагоди народин Дмитра вона дозволила підписникам зазирнути у спільний побут.

Леся Нікітюк привітала нареченого з народинами

У сториз Нікітюк спершу поширила пост коханого, якому виповнилося 29 років. За словами Дмитра, девʼять із них він присвятив службі у війську.

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Він підсумував, що пишається собою, та подякував побратимам та друзям за підтримку, а також вшанував памʼять тих, хто віддав життя за Україну.

– Ми одне мілітарі-суспільство, яке несе в маси правильні цінності для молодого покоління, ми наставники, яких не було у нас, коли кожен із нас приймав рішення приєднатися до війська, – зауважив Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк поділилася особистим

Телезірка, крім привітання в коментарях, показала в сториз різні спільні моменти та спогади: від походів по магазинах і ранкових ритуалів до жартів і романтики.

Не обійшлося і без іронії у фірмовому стилі ведучої. Вона зізналася, що “любить, як він ходить з нею на шопінг” і те, як “підкрадається зранку до шафи за улюбленою футболкою”.

– Добре, що я тобі на них аж дві полички виділила, – з гумором зазначила Леся.

Також вона додала, що Дмитро уміє її “кружити”, а ще згадала, як він орендував Rolls-Royce для прогулянки. Нікітюк розповіла, що так довго збиралася, що часу лишилося лише на те, щоби сфотографуватися біля авто.

Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука

Нагадаємо, що про стосунки пари стало відомо в жовтні 2024 року, коли ведуча вперше підтвердила роман з військовим.

У січні 2025 року пара оголосила про заручини. Освідчення відбулося у засніжених Карпатах. У березні Нікітюк зізналася, що мріє про велике українське весілля, однак через службу Дмитра в ЗСУ вони вирішили відкласти урочистості на невизначений термін.