Мне повезло, что ты – мой папа: дочь Брюса Уиллиса эмоционально обратилась к актеру

Старшая дочь Брюса Уиллиса и его бывшей жены Деми Мур, 36-летняя Румер Уиллис, поделилась переживаниями относительно тяжелой болезни звездного отца. Голливудский актер, звезда Крепкого орешка страдает от лобно-височной деменции.

Дочь Брюса Уиллиса обратилась к отцу

По случаю Дня отца, который отмечается 15 июня, Румер Уиллис опубликовала серию фото с актером. Женщина призналась, что чувствует “сильную боль в груди”, когда хочет поговорить с отцом, рассказать ему о своей жизни и послушать его истории.

— Жаль, что я не задавала тебе больше вопросов, когда ты еще мог рассказать мне обо всем. Но я знаю, что ты не хотел бы, чтобы я сегодня грустила, поэтому я постараюсь просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой папа, что ты все еще со мной и я все еще могу обнять тебя, поцеловать в щеку и погладить по голове, я могу рассказывать тебе истории. Я могу наблюдать, как твои глаза светятся, когда ты видишь Луэтту (дочь Румер Уиллис, — Ред.), — написала она.

Румер подчеркнула, что всегда будет благодарна за каждое мгновение, проведенное вместе с папой.

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— Я так тебя люблю, папа, с Днем отца, — добавила дочь Брюса Уиллиса.

Жена Брюса Уиллиса, актриса Эмма Хеминг поделилась селфи с мужем и призналась, что день праздника вызвал у нее много эмоций, в основном — грустных.

— То, чему Брюс учит наших девочек, выходит далеко за пределы слов. Стойкость, безусловная любовь и тихая сила простого присутствия. Эта фотография говорит о многом. Любовь углубляется. Она адаптируется. Она остается, даже когда все остальное меняется. Но, честно говоря, эти символические дни вызывают много эмоций. Сегодня я глубоко расстроена. Я всем сердцем желаю, чтобы для него все было иначе, а для нашей семьи — легче, — написала Хеминг.

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