Стартовал Нацотбор на Детское Евровидение 2025: как подать заявку

Украина примет участие в Детском Евровидении 2025, которое состоится 13 декабря в Тбилиси, столице Грузии. Суспільне Мовлення официально объявило о старте национального отбора на конкурс.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025

Юным исполнителям, которые хотят представить Украину на международном песенном конкурсе, нужно подать заявку на участие в Нацотборе. Это можно сделать, заполнив форму на сайте. Заявки принимаются с 16 июня по 10 июля включительно.

Для участия в Нацотборе 2025 певцам не обязательно иметь авторскую композицию. Достаточно записать две кавер-версии популярных песен и видеовизитку.

Сейчас смотрят

Музыкальным продюсером Нацотбора на Детское Евровидение в третий раз стала певица и сонграйтер Светлана Тарабарова.

— Это не просто конкурс — это возможность для талантливых детей со всей страны раскрыть свой потенциал, заявить о себе на большой сцене, почувствовать поддержку и веру в свои силы, — отметила Тарабарова.

В этом году в украинском отборе новое правило — отныне Суспільне имеет право сформировать коллектив из претендентов на участие в финале.

— Мы добавили возможность, чтобы шестым финалистом стал не один участник, а коллектив. Его может сформировать режиссерско-продюсерская группа Нацотбора из претендентов на участие в финале. Таким образом не один, а сразу несколько участников получат шанс продолжить свой путь в Нацотборе, получить песню от наших сонграйтеров и постановку от режиссеров финала, — рассказала Оксана Скибинская, глава делегации Украины на Евровидении.

Участие в Нацотборе на Детское Евровидение 2025 могут принять дети в возрасте от 9 до 14 лет. Это могут быть как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек.

Финал Нацотбора состоится в октябре 2025 года. Представителя Украины на конкурсе в Грузии традиционно выберут жюри и зрители.

Напомним, что в прошлом году представитель Украины Артем Котенко с песней Hear me now занял третье место в финале Детского Евровидения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.