Стартував Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025: як подати заявку

Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2025, яке відбудеться 13 грудня у Тбілісі, столиці Грузії. Суспільне Мовлення офіційно оголосило про старт національного відбору на конкурс.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025

Юним виконавцям, які хочуть представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі, потрібно подати заявку на участь у Нацвідборі. Це можна зробити, заповнивши форму на сайті. Заявки приймаються з 16 червня по 10 липня включно.

Для участі у Нацвідборі 2025 співакам не обов’язково мати авторську композицію. Достатньо записати дві кавер-версії популярних пісень та відеовізитівку.

Зараз дивляться

Музичною продюсеркою Нацвідбору на Дитяче Євробачення втретє стала співачка й сонграйтерка Світлана Тарабарова.

– Це не просто конкурс — це можливість для талановитих дітей з усієї країни розкрити свій потенціал, заявити про себе на великій сцені, відчути підтримку й віру у свої сили, – зазначила Тарабарова.

Цьогоріч в українському відборі нове правило – відтепер Суспільне має право сформувати колектив із претендентів на участь у фіналі.

– Ми додали можливість, щоб шостим фіналістом став не один учасник, а колектив. Його може сформувати режисерсько-продюсерська група Нацвідбору з претендентів на участь у фіналі. Таким чином не один, а одразу кілька учасників отримають шанс продовжити свій шлях в Нацвідборі, отримати пісню від наших сонграйтерів та постановку від режисерів фіналу, – розповіла Оксана Скибінська, голова делегації України на Євробаченні.

Участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення 2025 можуть взяти діти віком від 9 до 14 років. Це можуть бути як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб.

Фінал Нацвідбору відбудеться у жовтні 2025 року. Представника України на конкурсі в Грузії традиційно оберуть журі та глядачі.

Нагадаємо, що минулого року представник України Артем Котенко з піснею Hear me now посів третє місце у фіналі Дитячого Євробачення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.