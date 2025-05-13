Европейский вещательный союз официально объявил дату и место проведения Детского Евровидения 2025.

Конкурс объединит талантливых детей в возрасте от 9 до 14 лет из разных уголков Европы. Шоу призвано праздновать молодость, креативность и культурное многообразие через оригинальные музыкальные выступления.

Детское Евровидение 2025 — где и когда пройдет шоу

Уже известно, что музыкальные соревнования состоятся в столице Грузии — Тбилиси — в субботу, 13 декабря.

Это будет второй раз, когда Грузия принимает песенный конкурс для юных исполнителей. Впервые шоу проходило в Тбилиси в 2017 году.

Именно эта страна является самой успешной в истории Junior Eurovision. С момента дебюта в 2007 году представители Грузии одержали четыре победы, включая последнюю в 2024 году в Мадриде. Тогда победил Андрея Путкарадзе с песней To My Mom.

— Мы с нетерпением ждем возвращения в Грузию — страну, которая горячо любит Детское Евровидение. GPB неоднократно доказывала, что способна организовывать выдающиеся шоу, и мы уверены, что это событие станет незабываемым, — заявил директор конкурса Мартин Грин.

Детали относительно места проведения, темы шоу и списка участников организаторы объявят позже.

Напомним, что представитель Украины 12-летний Артем Котенко с песней Hear me now занял третье место в финале Детского Евровидения 2024.

А уже сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле стартует первый полуфинал Евровидения 2025, где под пятым номером на сцену выйдут украинские участники из группы Ziferblat, которые исполнят песню Bird of Pray.

