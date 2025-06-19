Виктор Розовый официально развелся с женой через год после свадьбы

Комик и ветеран ВСУ Виктор Розовый официально развелся с женой Ольгой Мерзликиной. Бывшая юмориста показала свидетельство о расторжении брака.

Виктор Розовый развелся с женой

О своем новом статусе Ольга сообщила в сториз в Instagram. Она опубликовала свидетельство о расторжении брака с Розовым. Вероятно, пара считается официально разведенной с 19 июня.

Также бывшая Виктора поделилась снимком, на котором позирует со своим домашним любимцем — французским бульдогом по имени Руслан.

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— Официально разведенка с прицепом, — в шутку подписала кадр Мерзликина.

В комментариях подписчики поздравляют Ольгу с новым этапом жизни. Виктор Розовый новость об официальном расторжении брака пока не комментировал.

Что известно о разводе Розового с женой

О разводе Розового с женой стало известно в мае. Ольга заявила, что причиной разрыва отношений стали измены Виктора, а год супружеской жизни она назвала “адом”.

По словам Мерзликиной, они с Розовым пытались спасти отношения, однако в итоге решили пойти разными путями. Виктор в свою очередь отметил, что в браке измен не было, потому что когда он берет на себя обязанности, то выполняет их.

Напомним, что Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились в марте 2024 года. Через несколько недель военный получил осколочное ранение головы вблизи Авдеевки. Он перенес ряд операций, а сейчас продолжается реабилитация.

Фото: Виктор Розовый, Ольга Мерзликина

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