Віктор Розовий офіційно розлучився з дружиною через рік після одруження

Комік і ветеран ЗСУ Віктор Розовий офіційно розлучився з дружиною Ольгою Мерзлікіною. Колишня гумориста показала свідоцтво про розірвання шлюбу.

Віктор Розовий розлучився з дружиною

Про свій новий статус Ольга повідомила у сториз в Instagram. Вона опублікувала свідоцтво про розірвання шлюбу із Розовим. Ймовірно, пара вважається офіційно розлученою від 19 червня.

Також колишня Віктора поділилася знімком, на якому позує зі своїм домашнім улюбленцем – французьким бульдогом на ім’я Руслан.

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– Офіційно розвідьонка з причепом, – жартома підписала кадр Мерзлікіна.

У коментарях підписники вітають Ольгу з новим етапом життя. Віктор Розовий новину про офіційне розірвання шлюбу поки не коментував.

Що відомо про розлучення Розового з дружиною

Про розлучення Розового з дружиною стало відомо у травні. Ольга заявила, що причиною розриву стосунків стали зради Віктора, а рік подружнього життя вона назвала “пеклом”.

За словами Мерзлікіної, вони з Розовим намагалися врятувати стосунки, однак зрештою вирішили піти різними шляхами. Віктор своєю чергою зазначив, що у шлюбі зрад не було, бо коли він бере на себе обов’язки, то виконує їх.

Нагадаємо, що Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися у березні 2024 року. Через кілька тижнів військовий дістав осколкове поранення голови поблизу Авдіївки. Він переніс низку операцій, а нині триває реабілітація.

Фото: Віктор Розовий, Ольга Мерзлікіна

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