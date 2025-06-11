Кэти Перри и Орландо Блум на грани разрыва: что известно о кризисе в отношениях

Поп-звезда Кэти Перри и звезда Властелина колец Орландо Блум могут вскоре официально расстаться. Источники, близкие к паре, сообщают о серьезном кризисе в их отношениях.

Между Кэти Перри и Орландо Блумом назревает разрыв

По данным таблоидов, одной из причин напряжения стала негативная реакция на новый альбом Кэти 143.

– Кэти была очень разочарована тем, как восприняли альбом. Она сильно стрессовала. Орландо пытался поддержать ее, но это все равно создало напряжение, – сообщает источник.

Другой инсайдер добавил, что певица была расстроена и некоторыми рецензиями на ее концертные выступления.

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Также стало известно, что в прошлом месяце Блум проводил время в Майами, что еще больше подогрело слухи о проблемах в паре. Перри же сейчас находится в гастрольном туре Lifetimes, который начался 23 апреля и продлится до 7 декабря.

– Все кончено. Они просто ждут завершения ее тура, прежде чем объявить о разрыве, – уверяет один из источников, знакомых с ситуацией.

Напомним, что Перри и Блум обручились в День святого Валентина в 2019 году, а 26 августа 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав.

Трудности в отношениях Кэти Перри и Орландо Блума

Как-то исполнительница хита Fireworks вспоминала о кризисе, возникшем в паре в 2017-м, тогда они около года жили отдельно. Рассказала же об этом Кэти Перри только в 2024-м в одном из подкастов.

– Мы не были по-настоящему вместе с самого начала. Он был готов, а я – только что из других отношений. Мне нужно было окунуться в другую среду. Но я много над собой работала, – добавила Кэти.

Она также призналась, что ссоры в их отношениях проходят с размахом. Пара даже неоднократно обращалась к совместной терапии.

Недавно Блум вместе с дочерью наблюдал за 11-минутным полетом Перри в космос на борту женской миссии Blue Origins.

Источник : PageSix

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