Год был адом: жена Виктора Розового сообщила о разводе и назвала причину

Комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый разводится со своей женой Ольгой Мерзликиной спустя год после бракосочетания.

Ольга заявила, что причиной разрыва отношений стали измены Виктора. В течение месяца экс-влюбленные должны получить свидетельство о расторжении брака.

Виктор Розовый разводится с женой

На личной странице в Instagram Мерзликина призналась, что они с Розовым пытались спасти отношения, в частности работали с психотерапевтом и поддерживали друг друга. Однако, в конце концов, пара решила развестись.

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— Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две новые реальности — изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой, — написала Ольга.

Мерзликина подчеркнула, что больше подробностей о разводе они раскрывать не будут. Средства, которые Ольга собирала на реабилитацию Виктора после тяжелого ранения на фронте, она уже перевела на его счет, а также показала этому подтверждение.

Виктор Розовый тоже опубликовал пост о разводе. По словам комика, они с Ольгой встретились и вместе приняли это решение.

— Когда встречаются две полноценные личности, трудно стать половинками друг друга. Прошу без хейта! Ни в мою сторону, ни в ее! Грязь лить не имею желания, но и грустить не буду! — написал Розовый.

Напомним, что Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились в марте 2024 года. Через несколько недель юморист получил осколочное ранение головы вблизи Авдеевки. Он перенес ряд операций, а сейчас продолжается реабилитация.

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