Пошли трещины: Руслана рассказала о прилете возле дома

Певица Руслана впервые рассказала о прилете вблизи дома, а также призналась, что ей помогает успокаиваться во время российских атак.

Руслана об обстрелах РФ

Артистка поделилась, что однажды стала свидетелем сбития вражеского дрона — это произошло буквально в 300-500 метрах от нее.

Также вблизи дома Русланы произошел прилет. Мощный взрыв вызвал значительные повреждения в доме певицы.

Сейчас смотрят

— Один раз был прилет — у нас разбилось стекло. Как-то из-за взрыва у нас обвалилась часть конструкции балкона, пошли трещины по дому, — рассказала Руслана.

Во время воздушных тревог артистке помогает молитва. Руслана верит в Бога и считает, что молитва способна защитить от беды.

— Поймала себя на мысли, что я никогда не просила в молитве только за мой дом. Я молюсь, чтобы сбили дрон или ракету, и они упали где-то в поле, не на жилые районы. Если я узнаю, что есть прилет, есть жертвы, то воспринимаю свою молитву как недостаточную, не до конца сильную, думаю, что я не научилась достаточно правильно молиться. И молоться не за себя! Я считаю, что эгоизм приводит к самоуничтожению, — сказала победительница Евровидения 2004.

Недавно ракета РФ разбила квартиру Тараса Тополи и его жены Елены Тополи. К счастью, супруги вместе с детьми не пострадали.

Фото: Руслана

Источник : Главком

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.