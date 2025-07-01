Пішли тріщини по хаті: Руслана розповіла про приліт поблизу будинку

Співачка Руслана вперше розповіла про приліт поблизу будинку, а також зізналася, що їй допомагає заспокоюватися під час російських атак.

Руслана про обстріли РФ

Артистка поділилася, що одного разу стала свідком збиття ворожого дрону – це сталося буквально у 300-500 метрів від неї.

Також поблизу будинку Руслани стався приліт. Потужний вибух спричинив значні пошкодження в оселі співачки.

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– Один раз був приліт – у нас розбилося скло. Якось через вибух у нас обвалилася частина конструкції балкона, пішли тріщини по хаті, – розповіла Руслана.

Під час повітряних тривог артистці допомагає молитва. Руслана вірить в Бога та вважає, що молитв здатна захистити від біди.

– Зловила себе на думці, що я ніколи не просила в молитві лише за мій будинок. Я молюсь, щоб збили дрон чи ракету, і вони впали десь у полі, не на житлові райони. Якщо я дізнаюсь, що є приліт, є жертви, то сприймаю свою молитву як недостатню, не до кінця сильну, думаю, що я не навчилася достатньо правильно молитися. І молитися не за себе! Я вважаю, що егоїзм призводить до самознищення, – сказала переможниця Євробачення 2004.

Нещодавно ракета РФ розтрощила квартиру Тараса Тополі та його дружини Олени Тополі. На щастя, подружжя разом із дітьми не постраждали.

Фото: Руслана

Джерело : Главком

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