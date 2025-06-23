Квартиру Тараса Тополи разрушила ракета РФ: Адская лотерея
В результате российской комбинированной атаки на Киев ночью 23 июня пострадала квартира лидера группы Антитела Тараса Тополи и его жены Елены Тополи. К счастью, супруги вместе с детьми остались живы.
Удар РФ разрушил квартиру Тараса Тополи
На личной странице в Facebook лидер группы Антитела показал, как выглядит его квартира после ночной вражеской атаки.
По словам Тополи, внутри жилья все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Стены частично разрушены.
— Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, создатель уберег. Спасибо, — написал музыкант.
Тополя добавил, что в доме напротив, куда произошло прямое попадание российской ракеты, есть жертвы.
— Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея. Все комментарии — через несколько дней. Все будет Украина! — написал Тарас.
Певица Елена Тополя опубликовала видео, на котором из-за стресса во время атаки РФ даже не может говорить.
Ночью 23 июня РФ в очередной раз атаковала Киев дронами и баллистикой. Зафиксированы повреждения в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.
В Шевченковском районе ракета попала в жилую многоэтажку, разрушив там целый подъезд. В результате атаки на столицу погибли 6 человек, еще 19 ранены.
Фото: Елена Тополя, Тарас Тополя