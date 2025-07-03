Так и узнаю, что стала бабушкой: Полякова отреагировала на помолвку дочери

Певица Оля Полякова с юмором отреагировала на помолвку старшей дочери Марии с бойфрендом.

Избранником 20-летней девушки стал иностранец Эден Пассарелли, с которым она познакомилась во время учебы в США. Парень сделал предложение Маше Поляковой в романтической атмосфере во время прогулки на яхте.

Реакция Поляковой на помолвку дочери

Артистка прокомментировала изменения в личной жизни дочери в сториз в Instagram. Полякова поделилась видео, на котором Эден делает Маше предложение, и в шутку отметила, что вот так и узнает новости о дочери из соцсетей.

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— О так и узнаю, что стала бабушкой, из Instagram, — с юмором написала Оля.

Вероятно, Оля Полякова не стала первым человеком, кому Маша сообщила о своем новом статусе.

Ранее девушка рассказывала, что не обращается к звездной маме за советами относительно личной жизни. К тому же Полякова вместе с мужем считают, что дочь должна учиться на собственном опыте.

Об избраннике Маши, Эдене Пассарелли, известно не много — он из США и играет на бас-гитаре. Дочь Поляковой также имеет собственную группу.

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