Так і дізнаюся, що стала бабусею: Полякова відреагувала на заручини доньки

Співачка Оля Полякова з гумором відреагувала на заручини старшої доньки Марії з бойфрендом.

Обранцем 20-річної дівчини став іноземець Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася під час навчання в США. Хлопець освідчився Маші Поляковій у романтичній атмосфері під час прогулянки на яхті.

Реакція Полякової на заручини доньки

Артистка прокоментувала зміни в особистому житті доньки у сториз в Instagram. Полякова поділилася відео, на якому Еден робить Маші пропозицію, та жартома зазначила, що ось так і дізнається новини про доньку із соцмереж.

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– О так і взнаю, що стала бабусею, з Instagram, – з гумором написала Оля.

Ймовірно, Оля Полякова не стала першою людиною, кому Маша повідомила про свій новий статус.

Раніше дівчина розповідала, що не звертається до зіркової мами за порадами щодо особистого життя. До того ж Полякова разом з чоловіком вважають, що донька має навчатися на власному досвіді.

Про обранця Маші, Едена Пассареллі, відомо не багато – він з США та грає на бас-гітарі. Донька Полякової також має власний гурт.

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