Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
2 хв.

Так і дізнаюся, що стала бабусею: Полякова відреагувала на заручини доньки

Оля Полякова з донькою
Фото: Маша Полякова

Співачка Оля Полякова з гумором відреагувала на заручини старшої доньки Марії з бойфрендом.

Обранцем 20-річної дівчини став іноземець Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася під час навчання в США. Хлопець освідчився Маші Поляковій у романтичній атмосфері під час прогулянки на яхті.

Реакція Полякової на заручини доньки

Артистка прокоментувала зміни в особистому житті доньки у сториз в Instagram. Полякова поділилася відео, на якому Еден робить Маші пропозицію, та жартома зазначила, що ось так і дізнається новини про доньку із соцмереж.

Зараз дивляться

– О так і взнаю, що стала бабусею, з Instagram, – з гумором написала Оля.

Оля Полякова

Фото: Оля Полякова/Instagram

Ймовірно, Оля Полякова не стала першою людиною, кому Маша повідомила про свій новий статус.

Раніше дівчина розповідала, що не звертається до зіркової мами за порадами щодо особистого життя. До того ж Полякова разом з чоловіком вважають, що донька має навчатися на власному досвіді.

Про обранця Маші, Едена Пассареллі, відомо не багато – він з США та грає на бас-гітарі. Донька Полякової також має власний гурт.

Читайте також
Сергій Танчинець одружується вдруге: лідер Без Обмежень освідчився коханій
Сергій Танчинець

Пов'язані теми:

Оля Полякова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь