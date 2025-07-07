Детское Евровидение 2025: кто стал постановщиком и продюсером Нацотбора

Организаторы Национального отбора на Детское Евровидение 2025 объявили, что хореографом и режиссером-постановщиком шоу станет Даниил Демехин, а креативным продюсером и режиссером – Антон Пожидаев.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025 – подготовка шоу

В оргкомитете рассказали, что Даниил Демехин имеет многолетний опыт в телешоу и концертных постановках. В 2023–2024 годах он уже был главным хореографом Нацотбора на Детское Евровидение, а также ставил номера для различных музыкальных проектов и премий. Он успел поработать с Monatik, Tvorchi, Светланой Тарабаровой, Анной Тринчер, Parfeniuk и другими артистами.

– Для меня Евровидение – это больше чем просто сцена. Это большая семья, которая объединяет мечты и сердца миллионов. Я чувствую огромную ответственность за этот процесс и в то же время вдохновение. Вдохновение на творчество детьми, потому что считаю, что каждый ребенок уникален и каждый ребенок имеет право быть услышанным на весь мир, – отметил Даниил Демехин.

Его коллега по Нацотбору Антон Пожидаев известен как клипмейкер и основатель видеопродакшена. Он также работал со Светланой Тарабаровой, а также Skylerr, Cheev, Tayanna, DJ Probass & Hardi. В 2015 году Пожидаев создал семь видеоработ для Анны Тринчер – тогдашней представительницы Украины на Детском Евровидении.

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– Я верю, что детское творчество – это не меньше чем взрослое. Оно глубже, честнее, эмоционально сильнее. И именно юные артисты показывают нам, взрослым, как нужно по-настоящему мечтать в это непростое время. Моя задача с командой – сделать так, чтобы их мечты вышли не просто на сцену, а заговорили со всей Европой и со всем миром. Через музыку, свет и видео, через эмоции, которые идут изнутри, – рассказал о своей миссии креативный продюсер шоу.

Напомним, что заявки на участие в Нацотборе будут приниматься до 10 июля включительно. Международный финал Детского Евровидения 2025 пройдет в Тбилиси 13 декабря. Это уже второй раз, когда Грузия будет принимать конкурс – впервые это произошло в 2017 году.

Источник : Суспільне

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