Дитяче Євробачення 2025: хто став постановником та продюсером Нацвідбору

Організатори Національного відбору на Дитяче Євробачення 2025 оголосили, що хореографом та режисером-постановником шоу стане Данило Дємєхін, а креативним продюсером та режисером – Антон Пожидаєв.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2025 – підготовка шоу

В оргкомітеті розповіли, що Данило Дємєхін має багаторічний досвід у телешоу та концертних постановках. У 2023–2024 роках він вже був головним хореографом Нацвідбору на Дитяче Євробачення, а також ставив номери для різних музичних проєктів та премій. Він встиг попрацювати з Monatik, Tvorchi, Світланою Тарабаровою, Анною Трінчер, Parfeniuk та іншими артистами.

– Для мене Євробачення – це більше ніж просто сцена. Це велика родина, що єднає мрії та серця мільйонів. Я відчуваю надзвичайну відповідальність за цей процес і водночас натхнення. Натхнення на творчість дітьми, бо вважаю, що кожна дитина є унікальною і кожна дитина має право бути почутою на увесь світ, – зазначив Данило Дємєхін.

Його колега по Нацвідбору Антон Пожидаєв відомий як кліпмейкер та засновник відеопродакшену. Він також працював зі Світланою Тарабаровою, а також Skylerr, Cheev, Tayanna, DJ Probass & Hardi. У 2015 році Пожидаєв створив сім відеоробіт для Анни Трінчер – тодішньої представниці України на Дитячому Євробаченні.

Зараз дивляться

– Я вірю, що дитяча творчість – це не менше ніж доросла. Вона глибша, чесніша, емоційно сильніша. І саме юні артисти показують нам, дорослим, як треба по-справжньому мріяти у цей непростий час. Моє завдання з командою – зробити так, щоб їхні мрії вийшли не просто на сцену, а заговорили з усією Європою та з усім світом. Через музику, світло і відео, через емоції, котрі йдуть зсередини, – розповів про свою місію креативний продюсер шоу.

Нагадаємо, заявки на участь у Нацвідборі прийматимуться до 10 липня включно. Міжнародний фінал Дитячого Євробачення 2025 пройде у Тбілісі 13 грудня. Це вже вдруге Грузія прийматиме конкурс – уперше це сталося у 2017 році.

Джерело : Суспільне

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