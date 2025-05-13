Дитяче Євробачення 2025: стало відомо, де та коли пройде конкурс

Європейська мовна спілка офіційно оголосила дату та місце проведення Дитячого Євробачення 2025.

Конкурс об’єднає талановитих дітей віком від 9 до 14 років із різних куточків Європи. Шоу покликане святкувати молодість, креативність і культурне різноманіття через оригінальні музичні виступи.

Дитяче Євробачення 2025 – де та коли пройде шоу

Вже відомо, що музичні змагання відбудуться у столиці Грузії – Тбілісі – в суботу, 13 грудня.

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Це буде другий раз, коли Грузія приймає пісенний конкурс для юних виконавців. Вперше шоу проходило в Тбілісі у 2017 році.

Саме ця країна є найуспішнішою в історії Junior Eurovision. З моменту дебюту у 2007 році представники Грузії здобули чотири перемоги, включно з останньою у 2024 році в Мадриді. Тоді переміг Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom.

– Ми з нетерпінням чекаємо повернення до Грузії – країни, яка палко любить Дитяче Євробачення. GPB неодноразово доводила, що здатна організовувати видатні шоу, і ми впевнені, що ця подія стане незабутньою, – заявив директор конкурсу Мартін Ґрін.

Деталі щодо місця проведення, теми шоу та списку учасників організатори оголосять пізніше.

Нагадаємо, що представник України 12-річний Артем Котенко з піснею Hear me now посів третє місце у фіналі Дитячого Євробачення 2024.

А вже сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі стартує перший півфінал Євробачення 2025, де під пʼятим номером на сцену вийдуть українські учасники з гурту Ziferblat, що виконають пісню Bird of Pray.

Джерело : Eurovision

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