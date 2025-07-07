Melovin со сцены заявил, что мобилизовался: где будет служить певец

Melovin (Константин Бочаров) мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы Украины. Об этом певец объявил прямо со сцены во время концерта в Киеве.

Melovin пополнил ряды ГПСУ

На концерте артист выступил вместе с Академическим ансамблем песни и танца Государственной пограничной службы. По словам Melovin, его пригласили в этот ансамбль и теперь он несет там службу. Поклонники певца отреагировали эту новость громкими аплодисментами.

— Отныне я также госпограничник и играю вместе с этим ансамблем. Несу свою службу, но музыкальную, вместе с такими невероятными музыкантами Госпогранслужбы Украины, — сказал Melovin.

Артист отметил, что решение присоединиться к составу Ансамбля Государственной пограничной службы Украины было осознанным, и теперь в его жизни начинается новый этап.

Сейчас смотрят

— Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее. Радуюсь, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка — всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе. Слава Украине, — говорится в посте Melovin.

Недавно о службе в ВСУ рассказал Никита Ломакин. Певец признался, что сделал для себя несколько открытий, которые невозможно было бы осознать в гражданской жизни.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.