Melovin решился на операцию, которую откладывал годами

Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров) перенес операцию, на которую долго не мог решиться. Певцу сделали лазерную коррекцию зрения.

Melovin рассказал об операции

На личной странице в Instagram певец поделился видео из операционной, а также признался, что из-за страха много лет откладывал лазерную коррекцию зрения. В конце концов, Melovin решился на перемены и ни разу не пожалел об этом. В 28 лет певец впервые узнал, как это — четко видеть без линз и очков.

Melovin имел диагноз астигматизм, до медицинского вмешательства его левый глаз видел всего на 25%, а правый — на 40%.

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— Вчера я говорил, что потерял зрение, а сегодня мне его вернули. То, что я вижу — это не передать словами. Я так видел только в линзах! А когда я первые разы надевал их — ревел на улице, потому что не представлял, что так можно видеть! — отметил певец.

По словам Melovin, операция длилась всего 15 минут, все прошло безболезненно. Уже на третий день после вмешательства исполнитель начал видеть четко и с детализацией.

— Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения. Теперь я имею стопроцентное зрение и вернулся к привычному ритму. Теперь не завишу от очков или линз вообще, — добавил Melovin.

Недавно об операциях на груди рассказала Елена Тополя. Певица решилась на хирургические вмешательства из-за проблем со здоровьем.

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