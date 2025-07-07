Melovin зі сцени заявив, що мобілізувався: де служитиме співак

Melovin (Костянтин Бочаров) мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України. Про це співак оголосив просто зі сцени під час концерту в Києві.

Melovin поповнив лави ДПСУ

На концерті артист виступив разом із Академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби. За словами Melovin, його запросили до цього ансамблю і тепер він несе там службу. Шанувальники співака відреагували цю новину гучними оплесками.

– Відтепер я також держприкордонник і граю разом з цим ансамблем. Несу свою службу, але музичну, разом з такими неймовірними музикантами Держприкордонної служби України, – сказав Melovin.

Артист наголосив, що рішення долучитися до складу Ансамблю Державної прикордонної служби України було усвідомленим, тож тепер в його житті розпочинається новий етап.

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– Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це – рішення. Усвідомлене. Справжнє. Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика – завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу. Слава Україні, – йдеться в дописі Melovin.

Нещодавно про службу в ЗСУ розповів Микита Ломакін. Співак зізнався, що зробив для себе кілька відкриттів, які неможливо було б усвідомити у цивільному житті.

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