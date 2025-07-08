Приняли как профессионала: Melovin раскрыл, когда на самом деле мобилизовался в ГПСУ
Melovin (Константин Бочаров) рассказал, когда на самом деле мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы Украины.
На днях во время концерта в Киеве певец сообщил, что присоединился к составу Ансамбля песни и танца ГПСУ, но, как оказалось, его служба началась значительно раньше.
Melovin о службе в ГПСУ
В своем Telegram-канале исполнитель показал, как принимал военную присягу, а точнее — подписывал соответствующий документ.
Так, Melovin официально пополнил ряды Госпогранслужбы в апреле этого года. Певец назвал “невеждами” тех, кто распускает слухи, что он мобилизовался еще год назад.
— Место, которое с апреля стало моим вторым домом. Ансамбль песни и танца стал местом, где приняли как профессионала своего дела. Не знаю, кто там распускает слухи, что я уже год — невежды, — написал Melovin.
Исполнитель добавил, что его ждут концерты для военных, а также благотворительные выступления, на которых будут собирать средства для фронта.
— Сейчас — имеем расписанные концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем! Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего.
До встречи, украинцы. Работаем, — написал Melovin.
Недавно ряды Нацгвардии пополнил барабанщик группы Жадан и Собаки Виталий Бронишевский. Сейчас музыкант проходит военную подготовку.