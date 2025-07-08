Приняли как профессионала: Melovin раскрыл, когда на самом деле мобилизовался в ГПСУ

Melovin (Константин Бочаров) рассказал, когда на самом деле мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы Украины.

На днях во время концерта в Киеве певец сообщил, что присоединился к составу Ансамбля песни и танца ГПСУ, но, как оказалось, его служба началась значительно раньше.

Melovin о службе в ГПСУ

В своем Telegram-канале исполнитель показал, как принимал военную присягу, а точнее — подписывал соответствующий документ.

Сейчас смотрят

Так, Melovin официально пополнил ряды Госпогранслужбы в апреле этого года. Певец назвал “невеждами” тех, кто распускает слухи, что он мобилизовался еще год назад.

— Место, которое с апреля стало моим вторым домом. Ансамбль песни и танца стал местом, где приняли как профессионала своего дела. Не знаю, кто там распускает слухи, что я уже год — невежды, — написал Melovin.

Исполнитель добавил, что его ждут концерты для военных, а также благотворительные выступления, на которых будут собирать средства для фронта.

— Сейчас — имеем расписанные концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем! Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего.

До встречи, украинцы. Работаем, — написал Melovin.

Недавно ряды Нацгвардии пополнил барабанщик группы Жадан и Собаки Виталий Бронишевский. Сейчас музыкант проходит военную подготовку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.