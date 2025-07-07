Барабанщик группы Жадан и Собаки Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Сейчас музыкант проходит военную подготовку.

Об этом сообщили на странице группы в Facebook, опубликовав фото Виталия Бронишевского в военной форме.

Музыкант будет служить в 13 бригаде оперативного назначения Нацгвардии Хартия, куда более года назад присоединились его коллеги по сцене — Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

— Мы сердечно поздравляем нового бойца Хартии и ждем Веталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки. Хартия — сила и воля! — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Жадан рассказывал, что имеет не боевую должность в бригаде НГУ Хартия, но работы очень много. Основное внимание он направляет на поддержку побратимов и выполнение задач, которые приносят пользу подразделению.

Накануне о мобилизации сообщил Melovin. Певец официально присоединился к ансамблю Государственной пограничной службы.

Читайте также
Понял, насколько каждый должен быть вовлечен: Ломакин о трансформации после мобилизации
Микита Ломакін

Фото: Виталий Бронишевский, Жадан и Собаки

