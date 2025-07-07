Барабанщик группы Жадан и Собаки Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Сейчас музыкант проходит военную подготовку.

Участник Жадан и Собаки пополнил ряды НГУ

Об этом сообщили на странице группы в Facebook, опубликовав фото Виталия Бронишевского в военной форме.

Музыкант будет служить в 13 бригаде оперативного назначения Нацгвардии Хартия, куда более года назад присоединились его коллеги по сцене — Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

