Барабанщик группы Жадан и Собаки мобилизовался в ряды Нацгвардии
Барабанщик группы Жадан и Собаки Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Сейчас музыкант проходит военную подготовку.
Об этом сообщили на странице группы в Facebook, опубликовав фото Виталия Бронишевского в военной форме.
Музыкант будет служить в 13 бригаде оперативного назначения Нацгвардии Хартия, куда более года назад присоединились его коллеги по сцене — Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук.
— Мы сердечно поздравляем нового бойца Хартии и ждем Веталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки. Хартия — сила и воля! — говорится в сообщении.
Ранее Сергей Жадан рассказывал, что имеет не боевую должность в бригаде НГУ Хартия, но работы очень много. Основное внимание он направляет на поддержку побратимов и выполнение задач, которые приносят пользу подразделению.
Накануне о мобилизации сообщил Melovin. Певец официально присоединился к ансамблю Государственной пограничной службы.