Прийняли як професіонала: Melovin розкрив, коли насправді мобілізувався до ДПСУ
Melovin (Костянтин Бочаров) розповів, коли насправді мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України.
Днями під час концерту в Києві співак повідомив, що долучився до складу Ансамблю пісні та танцю ДПСУ, але, як виявилося, його служба розпочалася значно раніше.
Melovin про службу в ДПСУ
У своєму Telegram-каналі виконавець показав, як складав військову присягу, а точніше – підписував відповідний документ.
Так, Melovin офіційно поповнив лави Держприкордонслужби у квітні цього року. Співак назвав “невігласами” тих, хто розпускає чутки, що він мобілізувався ще рік тому.
– Місце, яке з квітня стало моїм другим домом. Ансамбль пісні та танцю став місцем, де прийняли як професіонала своєї справи. Не знаю, хто там розпускає чутки, що я вже рік – невігласи, – написав Melovin.
Виконавець додав, що на нього чекають концерти для військових, а також благодійні виступи, на яких збиратимуть кошти для фронту.
– Наразі – маємо розписані концерти для військових, великі збори на підтримку фронту, до яких я закликаю долучатись кожного. І на моїх сольниках теж збираємо! Радий бути корисним. Бути частиною чогось справжнього. До зустрічі, українці. Працюємо, – написав Melovin.
Нещодавно лави Нацгвардії поповнив барабанщик гурту Жадан і Собаки Віталій Бронішевський. Наразі музикант проходить військову підготовку.