От всего сердца: Тори Спеллинг вспомнила, как подарила бывшему мужу свои импланты

Звезда сериала Беверли-Хиллз Тори Спеллинг рассказала об одном из самых оригинальных подарков, которые когда-либо делала.

В новом выпуске своего подкаста 52-летняя актриса призналась, что на одну из годовщин свадьбы подарила тогдашнему мужу Дину Макдермотту свои старые грудные импланты.

Самый оригинальный подарок от Тори Спеллинг

Тори вспомнила, как взяла старые имплантаты, которые ей почему-то вернул врач, упаковала их в прозрачную акриловую коробку и сделала из них держатели для книг.

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– Ну вы же знаете, я люблю все делать своими руками. Я никогда не подвожу! – с юмором отметила Спеллинг.

Несмотря на развод, этот подарок остался для нее особенно ценным. По словам актрисы, когда они с Макдермоттом расстались, он предложил вернуть ей презент. Она сначала обиделась, но все же согласилась. К слову, бывшие супруги остались в хороших отношениях и вместе воспитывают детей.

Бывший даже в шутку предложил ей продать импланты на eBay. Спеллинг призналась, что этого не сделает, но все же задумалась, сколько могла бы за них выручить.

В будущем актриса планирует усовершенствовать свой самодельный сувенир.

– Возможно, сделаю их бронзовыми. Тогда они могут стать пресс-папье, – поделилась она.

Брак Спеллинг и Макдермотта

Тори Спеллинг и Дин Макдермотт поженились в 2006 году. У них пятеро общих детей: 18-летний Лиам, 17-летняя Стелла, 13-летняя Хэтти, 12-летний Финн и восьмилетний Бо. У Макдермотта также есть 25-летний сын Джек от предыдущих отношений.

Пара объявила о расставании в июне 2023 года после 17 лет брака. В своем уже удаленном посте в Instagram Дин написал, что они с Тори “начинают новое путешествие по отдельности”.

В июле того же года Спеллинг была замечена в компании нового избранника — предпринимателя Райана Крамера, который внешне очень похож на Макдермотта. Их отношения сначала не сложились, но впоследствии пара снова сошлась и в апреле 2025 года дебютировала на красной дорожке.

Источник : PageSix

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