Украинская киноакадемия объявила о старте приема заявок на участие фильмов в национальном отборе для выдвижения на премию Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

Украина начала отбор фильмов на Оскар-2026

Подать заявку можно до 3 августа 2025 года включительно.

Сейчас смотрят

В этом году 98-я церемония вручения премии Оскар состоится 15 марта 2026 года.

Для участия в отборе фильм должен быть полнометражным (игровым, документальным или анимационным) и длиться не менее 40 минут. Он должен иметь официальный прокат в Украине в период с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года.

Полный перечень требований и документов доступен на сайте Украинской киноакадемии.

Украинский оскаровский комитет — независимое объединение профессионалов в сфере кино, созданное в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Состав членов комитета на 2025 год будет объявлен после утверждения Американской киноакадемией.

Напомним, американский актер Том Круз получит почетную премию Оскар за свой вклад в развитие кинематографа. Для актера это будет первая статуэтка Оскар, хотя его трижды номинировали на премию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.