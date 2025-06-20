Умер Марк Пепло – обладатель Оскара за сценарий к Последнему императору
Оскароносный британский сценарист Марк Пепло, известный по фильмам Последний император и Пассажир, скончался во Флоренции.
Умер Марк Пепло — что известно
Сценариста не стало после продолжительной болезни. Ему было 82 года. О смерти сообщила его семья.
Пепло родился в 1943 году в Найроби в творческой семье. Его дед был шотландским художником-колористом, а прадед по материнской линии — немецким скульптором.
После учебы в Оксфорде он работал над документальными фильмами о художниках, но позже перешел к написанию сценариев, считая это путем к большему творческому контролю.
У сценариста была дочь Лола от брака с дизайнером костюмов Луизой Стьернсвард. Последние годы жизни прожил во Флоренции со своей партнершей – искусствоведом Алиной Пейн.
Творческое наследие Марка Пепло
Марк Пепло стал одним из ключевых имен в европейском кино 70–90-х годов. Его карьера связана с выдающимися режиссерами Микеланджело Антониони и Бернардо Бертолуччи.
За сценарий к исторической драме Последний император (1987), рассказывающей о последнем монархе Китая Пуи, Пепло получил премию Оскар в 1988 году. Лента получила в общей сложности девять наград американской киноакадемии.
Марк Пепло был постоянным соавтором Бертолуччи, с которым также создал Под покровом небес (1990) и Маленького Будду с Киану Ривзом (1994).
До этого он прославился благодаря фильму Пассажир (1975), снятому Антониони по его идее и сценарию. Главную роль в фильме исполнил Джек Николсон. Картина стала знаковой в мировом кинематографе, в частности благодаря инновационному семиминутному финальному кадру, снятому без монтажа.
В 1990-х Пепло воплотил свою мечту стать режиссером, дебютировав с психологическим триллером Бояться темноты (1991), а впоследствии экранизировал повесть Джозефа Конрада Победа (1996).