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Україна розпочала відбір фільмів на Оскар-2026

премія Оскар
Фото: Depositphotos

Українська кіноакадемія оголосила про старт прийому заявок на участь фільмів у національному відборі для висунення на премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

Україна розпочала відбір фільмів на Оскар-2026

Подати заявку можна до 3 серпня 2025 року включно.

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Цьогоріч 98-а церемонія вручення премії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.

Для участі у відборі фільм має бути повнометражним (ігровим, документальним або анімаційним) і тривати не менше 40 хвилин. Він повинен мати офіційний прокат в Україні у період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року.

Повний перелік вимог та документів доступний на сайті Української кіноакадемії.

Український оскарівський комітет — незалежне об’єднання професіоналів у сфері кіно, створене у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Склад членів комітету на 2025 рік буде оголошено після затвердження Американською кіноакадемією.

Нагадаємо, американський актор Том Круз отримає почесну премію Оскар за свій внесок у розвиток кінематографу. Для актора це буде перша статуетка Оскар, хоча його тричі номінували на премію.

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