Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником

20-летняя Маша Полякова, старшая дочь певицы Оли Поляковой, вышла замуж за иностранца по имени Эден Пассарелли, с которым она познакомилась во время учебы в США.

Дочь Поляковой вышла замуж

Радостной новостью поделилась Маша Полякова на своей Instagram-странице. Как известно, ее мужем стал иностранец Эден Пассарелли.

Дочь украинской певицы получила предложение от своего возлюбленного во время прогулки на яхте в романтической атмосфере.

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Сама Оля Полякова публично отреагировала на замужество своей дочери. Она поздравила молодоженов и пожелала им счастья, отметив, что у нее теперь есть “сыночек”.

— Маруся! Не зря папа тебя полюбил и взлелеял! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует, поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью, — отметила певица.

— Я безумно благодарен за то, что женат на этой замечательной, умной, красивой, любящей и заботливой девушке. Пусть наши радости будут как звезды на небе, — написал избранник Маши Поляковой.

Поклонники украинской артистки также поздравили 20-летнюю девушку с замужеством:

Вот это ответ мамы. Так искренне. Я восхищаюсь вашей семьей. Вылюбил и взлелеял — так что заслуга ваша, вашего отношения друг к другу. Замечательные.

Приятно видеть, что вы поддержали выбор дочери. Мне кажется, они замечательная пара и такие искренние в этой любви.

Какие корни — такие и семена. Очень хорошая семья, — говорится в комментариях.

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