Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем

20-річна Маша Полякова, старша донька співачки Олі Полякової, вийшла заміж за іноземця на ім’я Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася під час навчання в США.

Донька Полякової вийшла заміж

Радісною новиною поділилася Маша Полякова на своїй Instagram-сторінці. Як відомо, її чоловіком став іноземець Еден Пассареллі.

Донька української співачки отримала пропозицію від свого коханого під час прогулянки на яхті у романтичній атмосфері.

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Сама Оля Полякова публічно відреагувала на заміжжя своєї доньки. Вона привітала молодят і побажала їм щастя, зазначивши, що в неї тепер є “синочок”.

– Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе та балує, підтримує і Боготворить все життя! І ти відповідай любов’ю, – зазначила співачка.

– Я шалено вдячний за те, що одружений на цій чудовій, розумній, красивій, люблячій і турботливій дівчині. Нехай наші радості будуть як зірки на небі, – написав обранець Маші Полякової.

Шанувальники української артистки також привітали 20-річну дівчину із заміжжям:

Оце відповідь мами. Так щиро. Я захоплююсь вашою сімʼєю. Вилюбив і випестив – тож заслуга ваша, вашого відношення одне до одного. Чудові.

Приємно бачити, що ви підтримали вибір доньки. Мені здається, вони чудова пара і такі щирі в цьому коханні.

Яке коріння – таке і насіння. Дуже гарна родина, – йдеться у коментарях.

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