Шутка за €150 и блюдо из змеи: звезды ICTV2 поделились интересными историями о друзьях

По случаю Международного дня друзей, который отмечается 30 июля, актеры и ведущие ICTV2 рассказали интересные истории о своих близких людях.

Юлия Зорий призналась, что лучшая подруга познакомила ее с будущим мужем, Сергей Лиховида вспомнил шутку кума, которая стоила €150, а Ольга Атананова разрушила стереотипы о женской дружбе.

С кем дружат известные актеры и ведущие и какие истории стоят за их отношениями — читайте далее в материале.

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Андрей Исаенко

Звезда сериала Майор Сковорода, Казаки. Абсолютно лживая история и один из главных героев будущего сериала Служба 112, съемки которого на днях закончились в Киеве, поделился поучительной историей, которая случилась с ним и его другом.

— У меня было прозвище Кабан, а у него — Банка. И нас вместе называли кабан-кабан-ка-банка-банка-банка-банка-банка-банка-банка. Такая история была. А еще мы когда-то не заплатили за счет в каком-то там кабаке и ушли, но нас через два дня нашли и сделали нам такую школу жизни, чтобы мы дальше платили постоянно, — рассказал Андрей Исаенко.

Юлия Зорий

Ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 Юлия Зорий уже много лет дружит с известной актрисой и звездой телевидения Талой Калатай. Свою лучшую подругу Юля считает добрым человеком, с ярким чувством юмора и умением принимать.

— Тала вообще очень значимый и знаковый человек в моей жизни. Ну, во-первых, она познакомила меня с Алексеем (муж Юлии Алексей Резников, — Ред.). Благодаря этому знакомству я узнала, насколько сильно могу любить и как сильно могут любить меня.

Во-вторых, благодаря Тале я попала на курсы к Егору Тополову и в результате начала профессионально заниматься психологией. Мы много вместе путешествовали, работали, отдыхали, вместе пережили много разных историй, и большинство из них останутся только между нами, — заинтриговала Юля.

Анастасия Карпенко

Актриса Анастасия Карпенко, которую зрители знают по ролям в проектах Перевозчица, Доктор Ковальчук, Майор Сковорода, призналась, что ее лучшая подруга — известный режиссер Кристина Тинькевич. Они познакомились на кастинге фильма Как там Катя?, который снимала Тинькевич.

— Аналитичность, эмпатия, страстность — именно эти качества характеризуют мою ближайшую подругу и любимого режиссера Кристину Тинькевич. Мы познакомились, когда я пришла к ней на кастинг, как я тогда думала, а оказалось, что Кристина уже приняла решение. Я безумно нервничала. И, увидев перед собой красивого, изящного, очень умного и чрезвычайно светлого человека, была потрясена его харизмой и искренностью. Это была любовь с первого взгляда, — рассказала актриса.

К слову, осенью Анастасию Карпенко можно будет увидеть в роли полицейской в новом экшн-сериале Служба 112 на канале ICTV2.

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова, которую зритель узнает по роли Даши в сериале Вскрытие покажет, знает точно: крепкая, проверенная годами, искренняя дружба существует, несмотря на все шаблоны общества. Актриса говорит, что у нее немного друзей, но те, кто есть, стали для нее настоящей семьей.

— Мой опыт дружбы разрушает все стереотипы! С лучшей подругой Анечкой мы дружим еще со школы, и четко знаем: мы можем доверять и положиться друг на друга. Мне приходилось много раз переезжать, и Анечка всегда мне помогала в этом хлопотном деле. Мы уже родственницы, потому что стали кумовьями, — поделилась Атанасова.

С еще одной лучшей подругой Оксаной актриса познакомилась во время вступительных экзаменов в университет.

— Обратила внимание, что девушка не очень хорошо пела, но она так танцевала, что ей не было равных! Мы начали общаться, а потом — дружить. Мне с подругами всегда есть что обсудить и о чем помолчать, разделить вкусную еду, радости и неприятности, а еще я никогда не видела в них конкуренток, — призналась Оля.

Добавим, что сейчас Ольга Атанасова снимается во втором сезоне популярного роуд-муви АТП Перевозчики, где играет водителя фуры.

Владимир Гладкий

Звезда проектов ICTV2 Участковый с ДВРЗ и АТП Перевозчики, актер Владимир Гладкий говорит, что у него немало друзей. Но рассказал о лучшем — Романе Голубе.

— Ромчик сочетает в себе много действительно хороших глубоких черт: это доброта, принципиальность, чувство юмора и просто человечность. Мы знакомы еще со школы, но дружить по-настоящему начали в более взрослом возрасте. Но даже в тинейджерстве, когда мы хулиганили, я знал, что Ромчик никогда не бросит в трудное время, на него можно рассчитывать в любой ситуации. Сейчас он помогает выстоять всей нашей Украине. Роману — почет и любовь, — сказал Гладкий.

Сергей Лиховида

Ведущий Ранку у великому місті Сергей Лиховида рассказал о лучшем друге Александре, который по совместительству является его кумом.

Сергей описывает эту дружбу как случай, “когда уверен в человеке на все 100, 200, 300 миллион процентов”. Основа их отношений — это абсолютное доверие и взаимопонимание. Ведущий поделился историей, которая случилась с ними в Ницце.

— Мы случайно уронили ключи от апартаментов в водосточную решетку. Люк оказался тяжелым, бетонным. Кум держал его, пока я, погрузившись в дырку, пытался достать ключи. Они лежали на специальной сетке, похожей на корзину фритюрницы, и до них не хватало буквально нескольких миллиметров. И тут друг решает “удачно” пошутить, крикнув, что отпускает люк. Если бы это было правдой, тяжелая плита просто упала бы мне на голову. Я рефлекторно отдернул руку, зацепил ту самую сетку, и ключи окончательно провалились глубже — без всяких шансов их достать, — вспомнил Лиховида.

Такая шутка стоила друзьям €150, которые они отдали за новую связку ключей. Сергей не скрывает, что сперва немного разозлился, но уже через пять минут они сидели на кухне с французским вином и смеялись над этой ситуацией.

— Позже мы узнали от подписчиков, что за самовольное поднятие люка во Франции могли впаять штраф в €2 тыс. Так что наши €150 показались нам настоящей удачей. Вот это и есть мы. Я не просто так выбрал его крестным для своего сына — я знаю, что он искренне любит всю нашу семью. Говорят, у каждой компании есть душа. В нашей их как минимум две. В моей жизни есть два самых близких человека: жена и кум. И я невероятно ценю такую дружбу, — поделился Сергей.

Александр Швачка

Для первого ведущего-ветерана на украинском телевидении Александра Швачки лучшими друзьями были и остаются боевые побратимы, которые сквозь время и тернии доказали свою верность и искренность. А о друге Якуте Александр рассказал совершенно незаурядную и очень интересную историю.

— Вспоминаю, как в 2015 году наше подразделение выдвинулось в один из населенных пунктов вблизи Мариуполя. Один из БТРов наехал на пресмыкающееся, не оставив ему шанса на жизнь. А мой друг с позывным Якут, увидев змея, прыгнул с брони и изо всех сил побежал к нему с криком: “Я умею его готовить!”. Приготовление обеда отдали под предводительство “охотника за змеями”, и уже через несколько часов мы угощались чем-то новеньким для многих из нас. Это было вкусно, что-то похожее на курицу с рыбой.

Но уже через короткий промежуток времени мы осознали одно: хорошо, что мы не ели его на ночь, ведь до уборной еще надо было добежать. Три дня казались вечностью. Все, кто смаковал змею от шеф-повара, развили в себе ловкость и маневренность, — поделился Александр.

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