Жарт за €150 та страва зі змії: зірки ICTV2 поділилися цікавими історіями про друзів

З нагоди Міжнародного дня друзів, що відзначається 30 липня, актори та ведучі ICTV2 розповіли цікаві історії про своїх найближчих людей.

Юлія Зорій зізналася, що найкраща подруга познайомила її з майбутнім чоловіком, Сергій Лиховида пригадав жарт кума, який коштував €150, а Ольга Атананова зруйнувала стереотипи про жіночу дружбу.

З ким дружать відомі актори і ведучі та які історії стоять за їхніми стосунками – читайте далі в матеріалі.

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Андрій Ісаєнко

Зірка серіалу Майор Сковорода, Козаки. Абсолютно брехлива історія та один з головних героїв майбутнього серіалу Служба 112, зйомки якого днями закінчилися в Києві, поділився повчальною історією, яка трапилася з ним та його другом.

– У мене було прізвисько Кабан, а у нього – Банка. І нас разом називали кабан-кабан-ка-банка-банка-банка-банка-банка. Така історія була. А ще ми колись не заплатили за рахунок в якомусь там кабаці і пішли, але нас через два дні знайшли і зробили нам таку школу життя, щоб ми далі платили постійно, – розповів Андрій Ісаєнко.

Юлія Зорій

Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій вже багато років дружить з відомою акторкою і зіркою телебачення Талою Калатай. Свою найкращу подругу Юля вважає доброю людиною, з яскравим почуттям гумору і вмінням приймати.

– Тала взагалі дуже значуща і знакова людина у моєму житті. Ну, по-перше, вона познайомила мене із Олексієм (чоловік Юлії Олексій Резніков, – Ред.). Завдяки цьому знайомству я дізналася, наскільки сильно можу любити і як сильно можуть любити мене.

По-друге, завдяки Талі я потрапила на курси до Єгора Тополова і в результаті почала професійно займатися психологією. Ми багато разом подорожували, працювали, відпочивали, разом пережили багато різних історій, і більшість з них залишаться лише між нами, – заінтригувала Юля.

Анастасія Карпенко

Акторка Анастасія Карпенко, яку глядачі знають за ролями в проєктах Перевізниця, Лікар Ковальчук, Майор Сковорода, зізналася, що її найкраща подруга – відома режисерка Крістіна Тинькевич. Вони познайомилися на кастингу фільму Як там Катя?, що знімала Тинькевич.

– Аналітичність, емпатія, пристрасність – саме ці якості характеризують мою найближчу подругу та улюблену режисерку Крістіну Тинькевич. Ми познайомилися, коли я прийшла до неї на кастинг, як я тоді думала, а виявилося, що Крістіна вже приняла рішення. Я шалено нервувала. І, побачивши перед собою красиву, витончену, дуже розумну і надзвичайно світлу людину, була приголомшена її харизмою і щирістю. Це була любов із першого погляду, – розповіла акторка.

До слова, восени Анастасію Карпенко можна буде побачити в ролі поліцейської у новому екшн-серіалі Служба 112 на каналі ICTV2.

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова, яку глядач впізнає за роллю Даші у серіалі Розтин покаже, знає точно: міцна, перевірена роками, щира дружба існує, попри усі шаблони суспільства. Акторка каже, що в неї небагато друзів, але ті, хто є, стали для неї справжньою сім’єю.

– Мій досвід дружби руйнує усі стереотипи! З найкращою подругою Анечкою ми дружимо ще зі школи, і чітко знаємо: ми можемо довіряти і покластися одна на одну. Мені доводилося багато разів переїжджати, і Анечка завше мені допомагала в цій клопіткій справі. Ми вже родички, бо стали кумами, – поділилася Атанасова.

Зі ще однією найкращою подругою Оксаною акторка познайомилася під час вступних іспитів до університету.

– Звернула увагу, що дівчина не дуже добре співала, але вона так танцювала, що їй не було рівних! Ми почали спілкуватися, а потім – дружити. Мені з подругами завше є що обговорити і про що помовчати, розділити смачну їжу, радості та неприємності, а ще я ніколи не вбачала в них конкуренток, – зізналася Оля.

Додамо, що зараз Ольга Атанасова знімається в другому сезоні популярного роуд-муві АТП Перевізники, де грає водійку фури.

Володимир Гладкий

Зірка проєктів ICTV2 Дільничний з ДВРЗ і АТП Перевізники, актор Володимир Гладкий каже, що у нього чимало друзів. Але розповів про найкращого – Романа Голуба.

– Ромчик поєднує в собі багато справді хороших глибоких рис: це доброта, принциповість, почуття гумору і просто людяність. Ми знайомі ще зі школи, але дружити по-справжньому почали в більш дорослому віці. Проте навіть у тинейджерстві, коли ми хуліганили, я знав, що Ромчик ніколи не кине у важкий час, на нього можна розраховувати у будь-якій ситуації. Зараз він допомагає вистояти всій нашій Україні. Роману – пошана і любов, – сказав Гладкий.

Сергій Лиховида

Ведучий Ранку у великому місті Сергій Лиховида розповів про найкращого друга Олександра, який за сумісництвом є його кумом.

Сергій описує цю дружбу як випадок, “коли впевнений в людині на всі 100, 200, 300 мільйон відсотків”. Основа їхніх стосунків — це абсолютна довіра та взаєморозуміння. Ведучий поділився історією, яка трапилася з ними в Ніцці.

– Ми випадково впустили ключі від апартаментів у водостічну решітку. Люк виявився важким, бетонним. Кум тримав його, поки я, занурившись у дірку, намагався дістати ключі. Вони лежали на спеціальній сітці, схожій на кошик фритюрниці, і до них не вистачало буквально кількох міліметрів. І тут друг вирішує “вдало” пожартувати, крикнувши, що відпускає люк. Якби це було правдою, важка плита просто впала б мені на голову. Я рефлекторно відсмикнув руку, зачепив ту саму сітку, і ключі остаточно провалилися глибше — без жодних шансів їх дістати, – пригадав Лиховида.

Такий жарт коштував друзям €150, які вони віддали за нову зв’язку ключів. Сергій не приховує, що спершу трохи розізлився, але вже за п’ять хвилин вони сиділи на кухні з французьким вином і сміялися з цієї ситуації.

– Пізніше ми дізналися від підписників, що за самовільне підняття люка у Франції могли впаяти штраф у €2 тис. Тож наші €150 здалися нам справжньою удачею. Ось це і є ми. Я не просто так обрав його хрещеним для свого сина — я знаю, що він щиро любить усю нашу сім’ю. Кажуть, у кожної компанії є душа. У нашій їх щонайменше дві. У моєму житті є дві найближчі людини: дружина і кум. І я неймовірно ціную таку дружбу, – поділився Сергій.

Олександр Швачка

Для першого ведучого-ветерана на українському телебаченні Олександра Швачки найкращими друзями були і лишаються бойові побратими, які крізь час і випробування довели свою вірність та щирість. А про друга Якута Олександр розповів геть непересічну та дуже цікаву історію.

– Згадую, як у 2015 році наш підрозділ висунувся в один із населених пунктів поблизу Маріуполя. Один із БТРів наїхав на плазуна, не залишивши йому шансу на життя. А мій друг на позивний Якут, побачивши змія, стрибнув з броні та щосили побіг до нього із криком: Я вмію його готувати! Готування обіду віддали під головування “мисливця за зміями”, і вже за кілька годин ми куштували щось новеньке для багатьох з нас. Це було смачно, десь схоже на курку з рибою.

Але через деякий час ми усвідомили одне: добре, що ми не їли його на ніч, адже до вбиральні ще треба було добігти. Три дні здавалися вічністю. Всі, хто смакував змію від шеф-кухаря, розвинули в собі спритність та маневреність, – поділився Олександр.

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