Экшн о современных героях: ICTV2 завершил съемки сериала Служба 112

27 июля телеканал ICTV2 завершил съемки сериала Служба 112. 16-серийная история расскажет о наших героях – спасателях, парамедиках и полицейских.

Ежедневно, рискуя жизнью днем и ночью, они выполняют чрезвычайно сложную работу: спасают людей от огня, последствий вражеских обстрелов, взрывов и других опасных ситуаций.

Но Служба 112 – это не только сериал о профессиональных вызовах, ведь за униформой стоят живые люди. Они строят отношения, влюбляются, беспокоятся о родных и даже находят время для шуток.

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О чем сериал Служба 112

Служба 112 рассказывает историю нового подразделения, создаваемого для оперативного совместного реагирования служб спасения.

Команда специалистов разного профиля – спасатели, полицейские и парамедики – теперь работают бок о бок, выезжая на вызовы, поступающие в Службу 112.

В условиях войны, где угроз больше, а опытных людей меньше, они преодолевают не только внешние обстоятельства, но и собственные разногласия ради общей цели – спасения людей.

Кроме реальных историй спасателей, частично положенных в основу сюжета, сериал имеет и абсолютно реальный прототип самой службы.

С 2023 года на территории Украины действует единый экстренный номер 112, по которому граждане могут быстро обращаться в различные службы спасения. По этому номеру службы помощи круглосуточно дежурят операторы, которые направляют на вызовы полицейских, спасателей, парамедиков.

– Люди должны знать, ценить и смотреть фильмы о своих. О людях, которые спасают жизни. Здесь же не только спасатели, но и полицейские, медики. Это те, кто охраняет наш покой, помогает нам выжить. Это действительно герои среди нас. Такие фильмы нужны, чтобы мы чаще их замечали и понимали, на что они идут и чем рискуют ради других, – говорит актер Андрей Исаенко, один из исполнителей главной роли.

Он сыграл спокойного, серьезного, но несколько замкнутого в себе спасателя Мовчана. Герой, несмотря на сложности и соперничество в личной жизни, всегда показывает себя как настоящий профессионал вместе со своими коллегами.

Также главные роли исполнили звезды кино и театра: Руслан Мирошниченко, Анастасия Карпенко, Екатерина Варченко, Игорь Рубашкин, Михаил Озеров, Роман Ясиновский, Юрий Выхованец, Екатерина Олос и другие.

Съемки сериала проходили в Киеве, Вышгороде и Ирпене. В целом съемочный процесс охватил около 250 локаций, многие из которых художникам-постановщикам пришлось создавать с нуля, превращая голые стены в офисы, гаражи и диспетчерскую. Среди съемочных дней было немало ночных смен, которые часто прерывались из-за угрозы вражеских атак.

Сериал создан при содействии МВД, Национальной полиции и ГСЧС

Благодаря сотрудничеству со спецслужбами к съемкам удалось привлечь реальных спасателей, которые выполняли экстремальные и опасные задачи, что на самом деле для них за годы работы стали привычным делом.

Актеров на площадке консультировали настоящие специалисты, обучая их овладевать профессиональным оборудованием спасателей, таким как пожарный ствол и пневмоножницы, чтобы максимально точно передать реалии работы служб.

Режиссеры сериала – Сергей Сторожев и Максим Гуленко. Над производством работала команда One studio SLP, ранее создавшая сериал Митець, который также выйдет на ICTV2.

Когда состоится премьера сериала – телеканал сообщит позже.

Напомним, этим летом ICTV2 завершил съемки 4 сезона культового сериала Коп из прошлого. Также в настоящее время продолжаются съемки нового экшн-сериала Дело НБР с Сергеем Стрельниковым в главной роли и 2 сезона успешного сериала АТП Перевозчики, который этой весной покорил телерейтинги и несколько недель держался на третьей строчке украинского чарта Netflix.

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