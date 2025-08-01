Жизнь удивительна: Никитин прокомментировал развод с Горбачевой

Музыкальный продюсер Юрий Никитин высказался о новом этапе в своей жизни. Накануне стало известно, что он разводится с певицей Ольгой Горбачевой после девяти лет брака.

Никитин об изменениях в личной жизни

На личной странице в Instagram продюсер отметил, что у каждого человека “есть возможность начинать все сначала”, но с учетом “прекрасного прошлого опыта”.

Хотя Юрий не упомянул в своем посте Ольгу Горбачеву, но, вероятно, таким образом он решил прокомментировать ее заявление о разводе.

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— Жизнь удивительна. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта, — написал Никитин.

Ранее Горбачева рассказывала, что не состоит в отношениях с Никитиным уже восемь месяцев, из которых три — они не живут вместе. Однако официально пара брак еще не расторгла.

Инициатором развода стала именно певица. По словам Горбачевой, у нее не хватало ресурса на отношения, ведь Никитин требует много внимания, а она хочет сосредоточиться на своей карьере и на дочерях.

Ольга добавила, что после разрыва Юрий оставил ей все нажитое имущество. Как известно, у пары есть две общие дочери — Полина и Серафима.

Фото: Ольга Горбачева

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