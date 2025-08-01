Життя дивовижне: Нікітін прокоментував розлучення з Горбачовою

Музичний продюсер Юрій Нікітін висловився про новий етап у своєму житті. Напередодні стало відомо, що він розлучається зі співачкою Ольгою Горбачовою після дев’яти років шлюбу.

Нікітін про зміни в особистому житті

На особистій сторінці в Instagram продюсер зазначив, що у кожної людини “є можливість починати все спочатку”, але з урахуванням “прекрасного минулого досвіду”.

Хоч Юрій не згадав у дописі Ольгу Горбачову, але, ймовірно, у такий спосіб він вирішив прокоментувати її заяву про розлучення.

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– Життя дивовижне. У кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду, – написав Нікітін.

Раніше Горбачова розповідала, що не перебуває у стосунках з Нікітіним вже вісім місяців, із яких три – вони не живуть разом. Однак офіційно пара шлюб ще не розірвала.

Ініціаторкою розлучення стала саме співачка. За словами Горбачової, у неї не вистачало ресурсу на стосунки, адже Нікітін потребує багато уваги, а вона хоче зосередитися на своїй кар’єрі і на доньках.

Ольга додала, що після розриву Юрій залишив їй усе нажите майно. Як відомо, у пари є двоє спільних доньок – Поліна та Серафима.

Фото: Ольга Горбачова

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