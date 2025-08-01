Життя дивовижне: Нікітін прокоментував розлучення з Горбачовою
Музичний продюсер Юрій Нікітін висловився про новий етап у своєму житті. Напередодні стало відомо, що він розлучається зі співачкою Ольгою Горбачовою після дев’яти років шлюбу.
Нікітін про зміни в особистому житті
На особистій сторінці в Instagram продюсер зазначив, що у кожної людини “є можливість починати все спочатку”, але з урахуванням “прекрасного минулого досвіду”.
Хоч Юрій не згадав у дописі Ольгу Горбачову, але, ймовірно, у такий спосіб він вирішив прокоментувати її заяву про розлучення.
– Життя дивовижне. У кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду, – написав Нікітін.
Раніше Горбачова розповідала, що не перебуває у стосунках з Нікітіним вже вісім місяців, із яких три – вони не живуть разом. Однак офіційно пара шлюб ще не розірвала.
Ініціаторкою розлучення стала саме співачка. За словами Горбачової, у неї не вистачало ресурсу на стосунки, адже Нікітін потребує багато уваги, а вона хоче зосередитися на своїй кар’єрі і на доньках.
Ольга додала, що після розриву Юрій залишив їй усе нажите майно. Як відомо, у пари є двоє спільних доньок – Поліна та Серафима.
Фото: Ольга Горбачова