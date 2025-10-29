Муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский отреагировал на замужество старшей дочери.

Летом 20-летняя Маша Полякова вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли, с которым познакомилась во время учебы в США.

Муж Поляковой о замужестве дочери

Буряковский отметил, что скучает по Маше, которая сейчас учится в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Также бизнесмен подчеркнул, что дочь уже взрослая, поэтому он не может влиять на ее решения.

— Я скучаю по ней, но она уже взрослый человек. Что я ей могу сказать? Она далеко, мы же ничего не могли поделать. Зять — музыкант, симпатичный парень. А дальше посмотрим по делам, — сказал муж Поляковой.

Буряковский с улыбкой признался, что звездная жена запрещает ему “давать интервью и гулять по девушкам”.

Недавно Оля Полякова заявляла, что не будет оплачивать свадьбу Маши с Эденом. Певица считает, что пара должна взять на себя ответственность за организацию праздника.

По словам Поляковой, избранник Маши работает на трех работах. Эден занимается музыкой, а по выходным — работает поваром в ресторане.

