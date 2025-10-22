Оля Полякова заявила, что не будет оплачивать свадьбу старшей дочери Маши, которая летом вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли.

Певица считает, что пара должна взять на себя ответственность за организацию праздника.

Полякова о свадьбе дочери

Ранее Маша рассказывала, что их с Эденом свадьба запланирована на 3 июня 2026 года, с местом празднования пара пока не определилась.

Однако Оля Полякова отметила, что свадьба будет тогда, когда влюбленные “заработают деньги и смогут себе это позволить”.

— Я считаю, что устраивать пышную свадьбу для детей – это вчерашний день. Дети сами решили жениться, пусть сами себе обеспечивают свадьбу, — сказала артистка.

По словам Поляковой, когда она выходила замуж, то денег у мамы не просила. Свадьбу певицы оплачивал муж.

— Вышла замуж – пусть муж устраивает свадьбу. Муж не может – пусть сама идет и зарабатывает, как мамка всю жизнь работает. Там куча вариантов, но мама это оплачивать не будет, — подытожила Оля.

Напомним, что 20-летняя Маша Полякова вышла замуж за Эдена Пассарелли в США.

Пара познакомилась во время учебы в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Эден сделал Маше предложение в начале июля в романтической атмосфере во время прогулки на яхте.

Источник : ТСН

