Чоловік співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський відреагував на заміжжя старшої доньки.

Влітку 20-річна Маша Полякова вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі, з яким познайомилася під час навчання в США.

Чоловік Полякової про заміжжя доньки

Буряковський зазначив, що сумує за Машею, яка наразі навчається у музичному коледжі Берклі в Бостоні. Також бізнесмен наголосив, що донька вже доросла, тому він не може впливати на її рішення.

Зараз дивляться

– Я за нею сумую, але ж вона вже доросла людина. Що я маю їй казати? Вона далеко, ми ж нічого не могли вдіяти. Зять — музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах, – сказав чоловік Полякової.

Буряковський з усмішкою зізнався, що зіркова дружина забороняє йому “давати інтерв’ю та гуляти по дівчатах”.

Нещодавно Оля Полякова заявляла, що не буде оплачувати весілля Маші з Еденом. Співачка вважає, що пара має взяти на себе відповідальність за організацію свята.

За словами Полякової, обранець Маші працює на трьох роботах. Еден займається музикою, а на вихідних – працює кухарем в ресторані.

Джерело : ТСН

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.