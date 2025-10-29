Сумую за нею: чоловік Полякової відреагував на заміжжя доньки
Чоловік співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський відреагував на заміжжя старшої доньки.
Влітку 20-річна Маша Полякова вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі, з яким познайомилася під час навчання в США.
Чоловік Полякової про заміжжя доньки
Буряковський зазначив, що сумує за Машею, яка наразі навчається у музичному коледжі Берклі в Бостоні. Також бізнесмен наголосив, що донька вже доросла, тому він не може впливати на її рішення.
– Я за нею сумую, але ж вона вже доросла людина. Що я маю їй казати? Вона далеко, ми ж нічого не могли вдіяти. Зять — музикант, симпатичний хлопець. А далі бачитимемо по справах, – сказав чоловік Полякової.
Буряковський з усмішкою зізнався, що зіркова дружина забороняє йому “давати інтерв’ю та гуляти по дівчатах”.
Нещодавно Оля Полякова заявляла, що не буде оплачувати весілля Маші з Еденом. Співачка вважає, що пара має взяти на себе відповідальність за організацію свята.
За словами Полякової, обранець Маші працює на трьох роботах. Еден займається музикою, а на вихідних – працює кухарем в ресторані.