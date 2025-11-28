Наследники легендарного Джонни Кэша подали в суд на Coca-Cola
- Наследники Джонни Кэша обвиняют Coca-Cola в подражании голосу музыканта в рекламе.
- В ролике спел профессиональный имитатор Шон Баркер, но разрешения семьи не спрашивали.
- Родственники требуют снять рекламу с эфира и возместить убытки.
Наследники легендарного американского кантри-музыканта Джонни Кэша подали иск против компании Coca-Cola.
Дело в рекламе, которая транслируется во время матчей студенческого американского футбола. В ней звучит голос его двойника.
По мнению семьи, бренд незаконно использовал стилизацию, не получив на это никакого разрешения.
Родственники Джонни Кэша против Coca-Cola
Иск подан по так называемому Elvis Act – новому закону штата Теннесси, который с прошлого года защищает голоса артистов от эксплуатации без согласия наследников.
Родственники утверждают, что Coca-Cola наняла профессионального имитатора Шона Баркера, который много лет выступает с трибьют-шоу и имитирует вокал Джонни Кэша.
Ранее родные артиста предоставляли права на использование его песен, однако на этот раз бренд к ним не обращался.
– Кража голоса артиста – это кража его целостности, идентичности и человечности. Этот иск призван защитить голос Джонни Кэша и подать сигнал, что голоса всех артистов должны быть защищены, – заявил адвокат Тим Ворнок.
В жалобе говорится, что компания “пиратским способом” использовала образ и звучание музыканта, чтобы получить прибыль от его популярности.
Что требуют истцы
Наследники Кэша добиваются запрета на трансляцию рекламы и выплаты компенсации. Coca-Cola ситуацию пока не комментирует.
Между тем представитель Шона Баркера сообщил, что тот был «в восторге», когда ему предложили записать вокал для рекламного ролика.
В прошлом году наследники Джонни Кэша, ушедшего из жизни в 2003 году, выпустили сборник Songwriter – коллекцию песен, которые музыкант создавал в 1990-х, в сложный период своей карьеры.
