Наследники легендарного американского кантри-музыканта Джонни Кэша подали иск против компании Coca-Cola.

Дело в рекламе, которая транслируется во время матчей студенческого американского футбола. В ней звучит голос его двойника.

По мнению семьи, бренд незаконно использовал стилизацию, не получив на это никакого разрешения.

Сейчас смотрят

Родственники Джонни Кэша против Coca-Cola

Иск подан по так называемому Elvis Act – новому закону штата Теннесси, который с прошлого года защищает голоса артистов от эксплуатации без согласия наследников.

Родственники утверждают, что Coca-Cola наняла профессионального имитатора Шона Баркера, который много лет выступает с трибьют-шоу и имитирует вокал Джонни Кэша.

Ранее родные артиста предоставляли права на использование его песен, однако на этот раз бренд к ним не обращался.

– Кража голоса артиста – это кража его целостности, идентичности и человечности. Этот иск призван защитить голос Джонни Кэша и подать сигнал, что голоса всех артистов должны быть защищены, – заявил адвокат Тим Ворнок.

В жалобе говорится, что компания “пиратским способом” использовала образ и звучание музыканта, чтобы получить прибыль от его популярности.

Что требуют истцы

Наследники Кэша добиваются запрета на трансляцию рекламы и выплаты компенсации. Coca-Cola ситуацию пока не комментирует.

Между тем представитель Шона Баркера сообщил, что тот был «в восторге», когда ему предложили записать вокал для рекламного ролика.

В прошлом году наследники Джонни Кэша, ушедшего из жизни в 2003 году, выпустили сборник Songwriter – коллекцию песен, которые музыкант создавал в 1990-х, в сложный период своей карьеры.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что “обязан” подать в суд на BBC из-за некорректного монтажа его речи в документальном проекте Panorama.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.