Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість подати позов проти BBC через те, як телеканал змонтував уривок його виступу від 6 січня 2021 року у документальному фільмі Panorama.

Трамп звинуватив BBC у “шахрайстві з глядачами”

У коментарі Fox News Трамп зазначив, що його промову було “перекручено” так, ніби він закликав до штурму Капітолія.

– Вони змінили мою промову, яка була спокійною і красивою, зробили її радикальною. Вони фактично підмінили слова. Це просто неймовірно, – сказав він.

Американський лідер наголосив, що просто “зобов’язаний” подати позов.

– Я маю це зробити, бо не можна дозволяти людям так чинити, – додав Трамп.

Його юристи вже надіслали лист до BBC з вимогою вибачень, спростування та компенсації в $1 млрд.

У каналу є час до вечора п’ятниці, щоби відреагувати на звернення. Представник BBC повідомив, що компанія “вивчає листа і відповість у належний спосіб”.

Як виник скандал

Скандал розгорівся після публікації Daily Telegraph, яка оприлюднила внутрішній лист BBC. У ньому незалежний радник із редакційних стандартів звернув увагу, що у фільмі Panorama було змонтовано дві частини промови Трампа, виголошені з інтервалом понад 50 хвилин, що могло змінити її зміст.

Після розголосу гендиректор BBC Тім Дейві та очільниця новин Дебора Тернесс подали у відставку. Голова корпорації Самір Шах визнав “помилку судження” у використанні цього монтажу.

Уряд Великої Британії назвав ситуацію внутрішньою справою BBC. Міністр культури Ліза Нанді повідомила, що обговорення оновлення Королівської хартії мовника триватиме, а парламентський комітет із культури планує заслухати керівництво корпорації та автора оприлюдненого внутрішнього листа.

Джерело : BBC

