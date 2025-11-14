BBC официально извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за некорректный монтаж его выступления от 6 января 2021 года в эпизоде проекта Panorama.

В то же время корпорация отклонила требование о компенсации и заявила, что правовых оснований для иска нет.

BBC извинилась перед Трампом

Юристы Трампа требовали от BBC извинений, полного отказа от документального фильма и компенсации в размере $1 млрд.

После письма с требованиями британский вещатель направил ответ и признал ошибку монтажа, но настаивал, что оснований для иска нет.

Корпорация привела пять аргументов:

программа не транслировалась в США;

документальный фильм не нанес ущерба, ведь Трамп был переизбран после его выхода;

монтаж не имел намерения вводить в заблуждение, а лишь сокращал длинное выступление;

фрагмент был частью часового эфира с различными мнениями, в том числе и в пользу Трампа;

политические высказывания в США существенно защищены законом в делах о клевете.

Глава BBC Самир Шах также лично направил письмо в Белый дом с извинениями за способ, которым смонтировали речь.

Трамп в комментарии Fox News заявил, что его слова “порезали” и таким образом “обманули зрителей”.

Последствия для BBC

Напомним, что в фильме фрагменты речи Трампа смонтировали так, что они создали “ложное впечатление прямого призыва к насилию”. На фоне скандала гендиректор BBC Тим Дэви и руководительница новостей Дебора Тернесс подали в отставку.

Правительство Великобритании также отреагировало на ситуацию. Министр культуры Лиза Нэнди заявила, что BBC воспринимает инцидент серьезно, указала на проблемы с редакционными стандартами и необходимость усиления контроля на высшем уровне.

Она также подчеркнула, что политические назначения в совет BBC ставят под сомнение доверие к его беспристрастности.

