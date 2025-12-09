Компания Paramount Skydance стремится разрушить сделку между Warner Bros Discovery (WBD) и Netflix, сделав впечатляющее предложение в $108 млрд.

Напомним, что на прошлой неделе стриминг договорился о покупке ключевых активов Warner Bros за $72 млрд.

Совет директоров WBD сообщил, что рассмотрит предложение, но пока не меняет своей рекомендации акционерам по сделке с Netflix.

Что предлагает Paramount

Paramount оценивает Warner Bros Discovery в $30 за акцию — это значительно выше, чем компания стоила до начала переговоров. Предложение предусматривает полное приобретение WBD вместе с кабельными телеканалами, студиями и другими активами.

Финансирование заявки обеспечивают инвестиционные фонды Affinity Partners Джареда Кушнера, суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, а также компания L’imad Holding из Абу-Даби.

Предложение также поддерживает семья Эллисонов, среди которых Ларри Эллисон – отец руководителя Paramount Дэвида Эллисона и бизнесмен, которому в начале этой осени удалось потеснить Илона Маска с трона богачей.

Компания заявляет, что ее вариант дает акционерам больше наличных средств и имеет более простой путь к регуляторному одобрению. Paramount также обещает сохранить конкуренцию в индустрии и поддерживать кинопрокат.

Реакция Netflix и политиков

В Netflix говорят, что появление нового предложения было ожидаемым, но в компании уверены, что смогут довести свою сделку до завершения.

Соучредитель сервиса Тед Сарандос обратил внимание на заявленные Paramount $6 млрд экономии и поставил под сомнение, за счет чего они могут быть достигнуты.

Параллельно предложение Paramount вызвало политические дискуссии в США. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что такая сделка может создать антимонопольные риски и задала вопрос об участии инвесторов, связанных с командой Дональда Трампа.

Сам Трамп отметил, что не вмешивается в процесс и не обсуждал заявку с Джаредом Кушнером.

Финансовые условия и дальнейшие шаги

В случае, если WBD согласится на предложение Paramount, компания должна будет выплатить Netflix компенсацию в размере $2,8 млрд. Если же сделка с Netflix сорвется по вине стриминга, именно он должен будет заплатить WBD $5,8 млрд.

Paramount также сообщила, что в течение последних 12 недель подавала Warner Bros Discovery шесть различных предложений, однако компания, по их словам, не выходила на предметные переговоры. В СМИ отмечали, что WBD имела вопросы к источникам финансирования заявки Paramount.

На фоне новостей акции Paramount выросли на 7,3%, бумаги Warner Bros Discovery – на 5,3%, акции Netflix, напротив, снизились на 4%.

Источник : Reuters

