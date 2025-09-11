Співзасновник корпорації Oracle Ларрі Еллісон обігнав Ілона Маска в рейтингу мільярдерів і став найбагатшою людиною світу.

За даними Bloomberg Billionaires Index, після стрибка акцій Oracle його статки зросли на рекордні $101 млрд і сягнули $393 млрд. Для порівняння, капітал Маска зараз оцінюється у $385 млрд.

Ще у листопаді 2024 року Еллісон був другим у рейтингу зі статками понад $193 млрд, а в березні 2025-го Forbes поставив його лише на четверте місце зі $182,7 млрд.

Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини

Акції Oracle злетіли майже на 40% після публікації квартального звіту. Компанія оголосила про укладення кількох багатомільярдних контрактів, які принесуть у майбутньому понад $455 млрд.

Гендиректорка Safra Catz заявила, що попит на Oracle Cloud Infrastructure стрімко зростає, і в найближчі місяці планується підписання ще кількох контрактів, які піднімуть портфель замовлень вище $500 млрд.

На цьому тлі прогноз для хмарного бізнесу видається надзвичайно амбітним: Oracle очікує 77% зростання доходів у 2026 році та ще кількаразове збільшення виторгу у наступні роки.

Ілон Маск утримував перше місце в рейтингу найбагатших людей світу майже рік поспіль. Його статки сягали піка у $486 млрд у грудні минулого року, але від початку 2025-го суттєво зменшилися через падіння акцій Tesla.

Цього року вони впали на 14%, водночас Oracle демонструє найбільше зростання з 1990-х.

