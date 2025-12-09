Компанія Paramount Skydance прагне зруйнувати угоду між Warner Bros Discovery (WBD) та Netflix, зробивши вражаючу пропозицію у $108 млрд.

Нагадаємо, що минулого тижня стримінг домовився про купівлю ключових активів Warner Bros за $72 млрд.

Рада директорів WBD повідомила, що розгляне пропозицію, але поки не змінює своєї рекомендації акціонерам щодо угоди з Netflix.

Що пропонує Paramount

Paramount оцінює Warner Bros Discovery у $30 за акцію – це значно вище, ніж компанія коштувала до початку перемовин. Пропозиція передбачає повне придбання WBD разом із кабельними телеканалами, студіями та іншими активами.

Фінансування заявки забезпечують інвестиційні фонди Affinity Partners Джареда Кушнера, суверенні фонди Саудівської Аравії та Катару, а також компанія L’imad Holding з Абу-Дабі.

Пропозицію також підтримує родина Еллісонів, серед яких Ларрі Еллісон – батько керівника Paramount Девіда Еллісона і бізнесмен, якому на початку цієї осені вдалося потіснити Ілона Маска з трону багатіїв.

Компанія заявляє, що її варіант дає акціонерам більше готівкових коштів і має простіший шлях до регуляторного схвалення. Paramount також обіцяє зберегти конкуренцію в індустрії та підтримувати кінопрокат.

Реакція Netflix та політиків

У Netflix кажуть, що поява нової пропозиції була очікуваною, але в компанії впевнені, що зможуть довести свою угоду до завершення.

Співгендиректор сервісу Тед Сарандос звернув увагу на заявлені Paramount $6 млрд економії та поставив під сумнів, за рахунок чого вони можуть бути досягнуті.

Паралельно пропозиція Paramount викликала політичні дискусії у США. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що така операція може створити антимонопольні ризики та поставила питання щодо участі інвесторів, пов’язаних із командою Дональда Трампа.

Сам Трамп зазначив, що не втручається в процес і не обговорював заявку з Джаредом Кушнером.

Фінансові умови та подальші кроки

У разі, якщо WBD погодиться на пропозицію Paramount, компанія повинна буде виплатити Netflix компенсацію у $2,8 млрд. Якщо ж угода з Netflix зірветься з вини стримінгу, саме він має заплатити WBD $5,8 млрд.

Paramount також повідомила, що протягом останніх 12 тижнів подавала Warner Bros Discovery шість різних пропозицій, однак компанія, за їхніми словами, не виходила на предметні перемовини. У ЗМІ зазначали, що WBD мала питання до джерел фінансування заявки Paramount.

На тлі новин акції Paramount зросли на 7,3%, папери Warner Bros Discovery – на 5,3%, акції Netflix натомість знизилися на 4%.

Джерело : Reuters

